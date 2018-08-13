Экс-подрядчики "Зенит-Арены" потребовали от властей города 4,8 млрд рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иски двух бывших подрядчиков строительства нового стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") о взыскании с городского комитета по строительству 4,79 млрд рублей, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" подало заявление с суммой требований 2,147 млрд рублей, ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" - на 2,639 млрд рублей.Компании пытаются взыскать с города затраты, понесенные ими в ходе строительства стадиона на Крестовском острове, которые не были компенсированы заказчиком.Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законным односторонний разрыв городским комитетом по строительству заключенного в 2013 году контракта с АО "Инжтрансстрой" (входит в группу компаний "Транссрой") на строительство стадиона на Крестовском острове на сумму 12 миллиарда рублей.