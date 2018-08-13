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Экс-подрядчики "Зенит-Арены" потребовали от властей города 4,8 млрд рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иски двух бывших подрядчиков строительства нового стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") о взыскании с городского комитета по строительству 4,79 млрд рублей, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" подало заявление с суммой требований 2,147 млрд рублей, ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" - на 2,639 млрд рублей.

Компании пытаются взыскать с города затраты, понесенные ими в ходе строительства стадиона на Крестовском острове, которые не были компенсированы заказчиком.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законным односторонний разрыв городским комитетом по строительству заключенного в 2013 году контракта с АО "Инжтрансстрой" (входит в группу компаний "Транссрой") на строительство стадиона на Крестовском острове на сумму 12 миллиарда рублей.

"Интерфакс"
Теги: Зенит-Арена
Сегодня, 19:39
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(3)
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кто -то поменял батарейки.
Эта музыка будет вечной.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:10) #
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online

Еще байда с данным стадиком будет лет 10
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 19:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Еще не наворовались иждивенцы, бандитского питербурга на вас нет, а плохо надо бы заняться экспроприацией халявы при строительстве долгостроя.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 19:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Напрасно затеяли, бакланы давно все склевали
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
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