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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
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"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
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Леонид Кучук: "Локо" пора привыкнуть, что большинство команд будут играть против них как "Оренбург" (6)
Леонид Кучук: "Локо" пора привыкнуть, что большинство команд будут играть против них как "Оренбург" (6)
Экс-подрядчики "Зенит-Арены" потребовали от властей города 4,8 млрд рублей
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иски двух бывших подрядчиков строительства нового стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") о взыскании с городского комитета по строительству 4,79 млрд рублей, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.
АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" подало заявление с суммой требований 2,147 млрд рублей, ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" - на 2,639 млрд рублей.
Компании пытаются взыскать с города затраты, понесенные ими в ходе строительства стадиона на Крестовском острове, которые не были компенсированы заказчиком.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законным односторонний разрыв городским комитетом по строительству заключенного в 2013 году контракта с АО "Инжтрансстрой" (входит в группу компаний "Транссрой") на строительство стадиона на Крестовском острове на сумму 12 миллиарда рублей.
"Интерфакс"
АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" подало заявление с суммой требований 2,147 млрд рублей, ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" - на 2,639 млрд рублей.
Компании пытаются взыскать с города затраты, понесенные ими в ходе строительства стадиона на Крестовском острове, которые не были компенсированы заказчиком.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законным односторонний разрыв городским комитетом по строительству заключенного в 2013 году контракта с АО "Инжтрансстрой" (входит в группу компаний "Транссрой") на строительство стадиона на Крестовском острове на сумму 12 миллиарда рублей.
"Интерфакс"
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