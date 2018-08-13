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Юрий Газинский: в Уфе всегда непросто играть

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский остался доволен игрой своей команды в матче 3-го тура РПЛ с "Уфой".

- Тяжелая игра. В Уфе всегда непросто играть. Знали, что соперник будет обороняться. Во втором тайме взяли мяч под контроль и смогли забить.

- Почему в Уфе непросто играть? Команда играет в автобус?

- Нет. Сама по себе неплохая команда.

- Чувствовалось, что "Уфа" играет на два фронта?

- Я бы не сказал. Команда отдала нам инициативу и играла на контратаках.

- Как оцените старт сезона?

- Сыграли три игры на выезде и взяли шесть очков - наверное, неплохо. Хотя в первом матче не должны были проигрывать.

- Какие ожидания от матча со "Спартаком"?

- Еще есть время, чтобы подготовиться к матчу. Сейчас нужно отдохнуть.

- Как оцените свое состояние?

- Пока не готов на 100 процентов. Нужно набрать кондиции, втягиваться.

Rusfootball.info
Теги: Газинский Краснодар Уфа
Сегодня, 20:44
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