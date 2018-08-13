Юрий Газинский: в Уфе всегда непросто играть

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский остался доволен игрой своей команды в матче 3-го тура РПЛ с "Уфой".- Тяжелая игра. В Уфе всегда непросто играть. Знали, что соперник будет обороняться. Во втором тайме взяли мяч под контроль и смогли забить.- Нет. Сама по себе неплохая команда.- Я бы не сказал. Команда отдала нам инициативу и играла на контратаках.- Сыграли три игры на выезде и взяли шесть очков - наверное, неплохо. Хотя в первом матче не должны были проигрывать.- Еще есть время, чтобы подготовиться к матчу. Сейчас нужно отдохнуть.- Пока не готов на 100 процентов. Нужно набрать кондиции, втягиваться.