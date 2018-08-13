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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
13:15
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
Юрий Газинский: в Уфе всегда непросто играть
Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский остался доволен игрой своей команды в матче 3-го тура РПЛ с "Уфой".
- Тяжелая игра. В Уфе всегда непросто играть. Знали, что соперник будет обороняться. Во втором тайме взяли мяч под контроль и смогли забить.
- Почему в Уфе непросто играть? Команда играет в автобус?
- Нет. Сама по себе неплохая команда.
- Чувствовалось, что "Уфа" играет на два фронта?
- Я бы не сказал. Команда отдала нам инициативу и играла на контратаках.
- Как оцените старт сезона?
- Сыграли три игры на выезде и взяли шесть очков - наверное, неплохо. Хотя в первом матче не должны были проигрывать.
- Какие ожидания от матча со "Спартаком"?
- Еще есть время, чтобы подготовиться к матчу. Сейчас нужно отдохнуть.
- Как оцените свое состояние?
- Пока не готов на 100 процентов. Нужно набрать кондиции, втягиваться.
Rusfootball.info
- Тяжелая игра. В Уфе всегда непросто играть. Знали, что соперник будет обороняться. Во втором тайме взяли мяч под контроль и смогли забить.
- Почему в Уфе непросто играть? Команда играет в автобус?
- Нет. Сама по себе неплохая команда.
- Чувствовалось, что "Уфа" играет на два фронта?
- Я бы не сказал. Команда отдала нам инициативу и играла на контратаках.
- Как оцените старт сезона?
- Сыграли три игры на выезде и взяли шесть очков - наверное, неплохо. Хотя в первом матче не должны были проигрывать.
- Какие ожидания от матча со "Спартаком"?
- Еще есть время, чтобы подготовиться к матчу. Сейчас нужно отдохнуть.
- Как оцените свое состояние?
- Пока не готов на 100 процентов. Нужно набрать кондиции, втягиваться.
Rusfootball.info
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