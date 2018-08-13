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Идол Дзюба, бедный Кудряшов. Оценки игрокам "Рубина" и "Зенита"

"Зенит" одержал третью победу подряд на старте чемпионата России 2018/19. Rusfootball.info оценивает действия футболистов команды из Санкт-Петербурга в матче с "Рубином", не забывая отдать должное их соперникам.









"Рубин" (Казань)



Вратарь


Сослан Джанаев - 3,5.

Голкипера "Рубина" часто прессинговали, но он оставался незыблеымым, как скала. В моменте с голом Ерохина не виноват.


Защитники


Фёдор Кудряшов - 4,0, Егор Сорокин - 3,5, Сесар Навас - 3,5, Чико - 4,0, Хорен Байрамян - 2,5, Виталий Устинов - 3,0.

Фёдор до травмы в конце первого тайма был практически лучшим игроком матча. Его дело подхватил Чико, футболист с заметным именем, который был хорош и в отборах, и в позиционной борьбе. Сорокин и Навас старались ему соответствовать, второй пользовался даже своим бэкграундом, наседая на игроков "Зенита", требовавших пенальти. А вот у русского Марсело - Байрамяна - матч не задался. Именно после его ошибки Дзюба сумел переправить мяч на Ерохина, который забил победный гол в этом матче.


Идол Дзюба, бедный Кудряшов. Оценки игрокам "Рубина" и "Зенита"


Полузащитники


Руслан Камболов - 3,0, Павел Могилевец - 4,0, Игорь Коновалов - 3,5, Реза Шекари - 3,0.

Полузащита "Рубина" действовала надёжно, как это часто бывает в командах Бердыева даже в проигранных матчах. Лучшим был Павел Могилевец, бывший игрок "Зенита", который не раз мог огорчить своих бывших одноклубников. По сути, он был основным активным действующим лицом в атаке казанской команды. Понравился также и Коновалов, хотя он и получил жёлтую карточку в борьбе с Нобоа. Парню только исполнилось 22 года, и, кажется, он провёл один из лучших матчей в карьере.


Нападающие


Александр Бухаров - 2,0, Сердар Азмун - 2,5.

Нападение "Рубина" сегодня совсем не отдавало рубиновым оттенком. Крови у защитников гостей Бухаров и Азмун совсем не попортили. Иранец забил лишь после офсайда, зафиксированного боковым арбитром, а Бухарову и вовсе не удалось сделать ничего стоящего. Неудивительно, что его заменили в начале второго тайма.



"Зенит" (Санкт-Петербург)



Вратарь


Андрей Лунёв - 3,5.

В основном, Лунёв отражал опасные удары Могилевца, и эту дуэль второй голкипер сборной России выиграл начисто. В остальном, игра "Рубина" не очень ему и мешала - Андрей может спокойно занести очередной "сухарь" в актив.


Защитники


Игорь Смольников - 4,0, Бранислав Иванович - 3,5, Миха Мевля - 3,0, Эльмир Набиуллин - 3,5, Александр Анюков - б/о.

Смольников был тем парнем, как в своих лучших матчах за "Краснодар" и "Зенит" - активно подключался к атакам, считался основным игроком сборной России на правом фланге до натурализации Фернандеса. Остальные тоже действовали успешно, лишь Мевля подкачал из-за жёлтой карточки, но сделал он это действительно вовремя. А так почти идеальный матч обороны для гостевой команды в борьбе с тактически выстроенным соперником в лице команды Бердыева.




Полузащитники


Кристиан Нобоа - 2,5, Леандро Паредес - 3,0, Далер Кузяев - 2,5, Олег Шатов - 3,0, Роберт Мак - 3,0, Александр Ерохин - 4,0.

Полузащита "Зенита" смотрелась не так эффективно. Паредес, Шатов и Мак провели средний матч, за 90 минут лишь несколько раз угрожая своим оппонентам. Нобоа и вовсе старался играть аккуратно против своей бывшей команды, не рискуя ключевыми передачами в атаку. Кто удивил, так это Ерохин, создавший большинство моментов у ворот Джанаева, один из которых привёл к заслуженному победному голу. А Кузяев тоже заслужил высокой оценки, если бы не глупое удаление - создав много опасных ситуаций у ворот Джанаева, меньше чем за 10 минут Далер оставил свою команду в меньшинстве, но она нашла в себе силы забить и удержать это преимущество.


Нападающие


Артём Дзюба - 3,5, Антон Заболотный - б/о.

Дзюба - красавчик, вы и так это знаете. Его отбор у Байрамяна привёл к прострелу в чужую вратарскую, где свободный Ерохин, наконец-то, забил! После матча люди выпрыгивали из-за ограждений чтобы взять автограф у героя ЧМ-2018. Безотносительно клубных пристрастий - это любовь.


Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Теги: Рубин Зенит Дзюба Кудряшов
Вчера, 23:00
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5
(3)
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:13) #
  • 0
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online

Да в целом все верно с оценками. У меня вообще было ощущение, что наши в перерыве вместе с Семаком по литру пива дернули. Победу принесла комбинация сразу двух ЗМС по протрезвлению. Тут уж никто не устоит.
P.S. Могилевец с кумыса, похоже, вообще не слезает.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№4 Написал: truten74 (Вчера, 23:53) #
  • +1
  •  (1)

Бог с этой Лигой Европы.Всё равно ничего там не светит,только трата времени и сил.Удачи нам в чемпе.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Вчера, 23:47) #
  • -1
  •  (1)

А нет ли у вас человека, который хоть немного разбирается в футболе.
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: Mitrich НАША РАША (Вчера, 23:13) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Счетоводы. Бггг. Средний балл у казанцев выше чем унаших, а по итогу выиграли в меньшинстве. Просвинская позиция, впрочем как и свиноухий сайт.
Ничего личного нормальные болелы СМ, просто приглядитесь.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Вчера, 23:06) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Владимир Кудряшов пил пиво весь матч, спал, бегал в туалет, и после 8й решил раздать оценки игрокам
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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