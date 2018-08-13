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Екатеринбург Уфа
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Идол Дзюба, бедный Кудряшов. Оценки игрокам "Рубина" и "Зенита"
"Зенит" одержал третью победу подряд на старте чемпионата России 2018/19. Rusfootball.info оценивает действия футболистов команды из Санкт-Петербурга в матче с "Рубином", не забывая отдать должное их соперникам.
Сослан Джанаев - 3,5.
Голкипера "Рубина" часто прессинговали, но он оставался незыблеымым, как скала. В моменте с голом Ерохина не виноват.
Фёдор Кудряшов - 4,0, Егор Сорокин - 3,5, Сесар Навас - 3,5, Чико - 4,0, Хорен Байрамян - 2,5, Виталий Устинов - 3,0.
Фёдор до травмы в конце первого тайма был практически лучшим игроком матча. Его дело подхватил Чико, футболист с заметным именем, который был хорош и в отборах, и в позиционной борьбе. Сорокин и Навас старались ему соответствовать, второй пользовался даже своим бэкграундом, наседая на игроков "Зенита", требовавших пенальти. А вот у русского Марсело - Байрамяна - матч не задался. Именно после его ошибки Дзюба сумел переправить мяч на Ерохина, который забил победный гол в этом матче.
Руслан Камболов - 3,0, Павел Могилевец - 4,0, Игорь Коновалов - 3,5, Реза Шекари - 3,0.
Полузащита "Рубина" действовала надёжно, как это часто бывает в командах Бердыева даже в проигранных матчах. Лучшим был Павел Могилевец, бывший игрок "Зенита", который не раз мог огорчить своих бывших одноклубников. По сути, он был основным активным действующим лицом в атаке казанской команды. Понравился также и Коновалов, хотя он и получил жёлтую карточку в борьбе с Нобоа. Парню только исполнилось 22 года, и, кажется, он провёл один из лучших матчей в карьере.
Александр Бухаров - 2,0, Сердар Азмун - 2,5.
Нападение "Рубина" сегодня совсем не отдавало рубиновым оттенком. Крови у защитников гостей Бухаров и Азмун совсем не попортили. Иранец забил лишь после офсайда, зафиксированного боковым арбитром, а Бухарову и вовсе не удалось сделать ничего стоящего. Неудивительно, что его заменили в начале второго тайма.
Андрей Лунёв - 3,5.
В основном, Лунёв отражал опасные удары Могилевца, и эту дуэль второй голкипер сборной России выиграл начисто. В остальном, игра "Рубина" не очень ему и мешала - Андрей может спокойно занести очередной "сухарь" в актив.
Игорь Смольников - 4,0, Бранислав Иванович - 3,5, Миха Мевля - 3,0, Эльмир Набиуллин - 3,5, Александр Анюков - б/о.
Смольников был тем парнем, как в своих лучших матчах за "Краснодар" и "Зенит" - активно подключался к атакам, считался основным игроком сборной России на правом фланге до натурализации Фернандеса. Остальные тоже действовали успешно, лишь Мевля подкачал из-за жёлтой карточки, но сделал он это действительно вовремя. А так почти идеальный матч обороны для гостевой команды в борьбе с тактически выстроенным соперником в лице команды Бердыева.
Кристиан Нобоа - 2,5, Леандро Паредес - 3,0, Далер Кузяев - 2,5, Олег Шатов - 3,0, Роберт Мак - 3,0, Александр Ерохин - 4,0.
Полузащита "Зенита" смотрелась не так эффективно. Паредес, Шатов и Мак провели средний матч, за 90 минут лишь несколько раз угрожая своим оппонентам. Нобоа и вовсе старался играть аккуратно против своей бывшей команды, не рискуя ключевыми передачами в атаку. Кто удивил, так это Ерохин, создавший большинство моментов у ворот Джанаева, один из которых привёл к заслуженному победному голу. А Кузяев тоже заслужил высокой оценки, если бы не глупое удаление - создав много опасных ситуаций у ворот Джанаева, меньше чем за 10 минут Далер оставил свою команду в меньшинстве, но она нашла в себе силы забить и удержать это преимущество.
Артём Дзюба - 3,5, Антон Заболотный - б/о.
Дзюба - красавчик, вы и так это знаете. Его отбор у Байрамяна привёл к прострелу в чужую вратарскую, где свободный Ерохин, наконец-то, забил! После матча люди выпрыгивали из-за ограждений чтобы взять автограф у героя ЧМ-2018. Безотносительно клубных пристрастий - это любовь.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
"Рубин" (Казань)
Вратарь
Сослан Джанаев - 3,5.
Голкипера "Рубина" часто прессинговали, но он оставался незыблеымым, как скала. В моменте с голом Ерохина не виноват.
Защитники
Фёдор Кудряшов - 4,0, Егор Сорокин - 3,5, Сесар Навас - 3,5, Чико - 4,0, Хорен Байрамян - 2,5, Виталий Устинов - 3,0.
Фёдор до травмы в конце первого тайма был практически лучшим игроком матча. Его дело подхватил Чико, футболист с заметным именем, который был хорош и в отборах, и в позиционной борьбе. Сорокин и Навас старались ему соответствовать, второй пользовался даже своим бэкграундом, наседая на игроков "Зенита", требовавших пенальти. А вот у русского Марсело - Байрамяна - матч не задался. Именно после его ошибки Дзюба сумел переправить мяч на Ерохина, который забил победный гол в этом матче.
Полузащитники
Руслан Камболов - 3,0, Павел Могилевец - 4,0, Игорь Коновалов - 3,5, Реза Шекари - 3,0.
Полузащита "Рубина" действовала надёжно, как это часто бывает в командах Бердыева даже в проигранных матчах. Лучшим был Павел Могилевец, бывший игрок "Зенита", который не раз мог огорчить своих бывших одноклубников. По сути, он был основным активным действующим лицом в атаке казанской команды. Понравился также и Коновалов, хотя он и получил жёлтую карточку в борьбе с Нобоа. Парню только исполнилось 22 года, и, кажется, он провёл один из лучших матчей в карьере.
Нападающие
Александр Бухаров - 2,0, Сердар Азмун - 2,5.
Нападение "Рубина" сегодня совсем не отдавало рубиновым оттенком. Крови у защитников гостей Бухаров и Азмун совсем не попортили. Иранец забил лишь после офсайда, зафиксированного боковым арбитром, а Бухарову и вовсе не удалось сделать ничего стоящего. Неудивительно, что его заменили в начале второго тайма.
"Зенит" (Санкт-Петербург)
Вратарь
Андрей Лунёв - 3,5.
В основном, Лунёв отражал опасные удары Могилевца, и эту дуэль второй голкипер сборной России выиграл начисто. В остальном, игра "Рубина" не очень ему и мешала - Андрей может спокойно занести очередной "сухарь" в актив.
Защитники
Игорь Смольников - 4,0, Бранислав Иванович - 3,5, Миха Мевля - 3,0, Эльмир Набиуллин - 3,5, Александр Анюков - б/о.
Смольников был тем парнем, как в своих лучших матчах за "Краснодар" и "Зенит" - активно подключался к атакам, считался основным игроком сборной России на правом фланге до натурализации Фернандеса. Остальные тоже действовали успешно, лишь Мевля подкачал из-за жёлтой карточки, но сделал он это действительно вовремя. А так почти идеальный матч обороны для гостевой команды в борьбе с тактически выстроенным соперником в лице команды Бердыева.
Полузащитники
Кристиан Нобоа - 2,5, Леандро Паредес - 3,0, Далер Кузяев - 2,5, Олег Шатов - 3,0, Роберт Мак - 3,0, Александр Ерохин - 4,0.
Полузащита "Зенита" смотрелась не так эффективно. Паредес, Шатов и Мак провели средний матч, за 90 минут лишь несколько раз угрожая своим оппонентам. Нобоа и вовсе старался играть аккуратно против своей бывшей команды, не рискуя ключевыми передачами в атаку. Кто удивил, так это Ерохин, создавший большинство моментов у ворот Джанаева, один из которых привёл к заслуженному победному голу. А Кузяев тоже заслужил высокой оценки, если бы не глупое удаление - создав много опасных ситуаций у ворот Джанаева, меньше чем за 10 минут Далер оставил свою команду в меньшинстве, но она нашла в себе силы забить и удержать это преимущество.
Нападающие
Артём Дзюба - 3,5, Антон Заболотный - б/о.
Дзюба - красавчик, вы и так это знаете. Его отбор у Байрамяна привёл к прострелу в чужую вратарскую, где свободный Ерохин, наконец-то, забил! После матча люди выпрыгивали из-за ограждений чтобы взять автограф у героя ЧМ-2018. Безотносительно клубных пристрастий - это любовь.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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