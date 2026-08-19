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Стало известно, за сколько ЦСКА готов продать Мусаева - источник

"Рубин" проявляет интерес к нападающему ЦСКА Тамерлану Мусаеву.
Фото: ПФК ЦСКА
Казанский клуб в устной форме предложил за футболиста 150 млн рублей, однако армейцы не согласились на такие условия, сообщает "Чемпионат".

В ЦСКА готовы рассмотреть расставание с Мусаевым за вдвое большую сумму - 300 млн рублей. При этом возможная продажа форварда зависит от того, сможет ли московский клуб до закрытия летнего трансферного окна приобрести другого нападающего.

В нынешнем сезоне Мусаев принял участие в шести матчах ЦСКА во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями.

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