Казанский клуб в устной форме предложил за футболиста 150 млн рублей, однако армейцы не согласились на такие условия, сообщает "Чемпионат".
В ЦСКА готовы рассмотреть расставание с Мусаевым за вдвое большую сумму - 300 млн рублей. При этом возможная продажа форварда зависит от того, сможет ли московский клуб до закрытия летнего трансферного окна приобрести другого нападающего.
В нынешнем сезоне Мусаев принял участие в шести матчах ЦСКА во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями.
Стало известно, за сколько ЦСКА готов продать Мусаева - источник
Фото: ПФК ЦСКА