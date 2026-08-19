Свидание Даку с «бывшей» провалилось, день рождения Карседо омрачен: «Рубин» обыгрывает «Спартак» в Кубке

Особенно пристально болельщики следили за противостоянием Ильи Самошникова, права на которого до сих пор принадлежат красно-белым, и Мирлинда Даку, лишь несколько недель назад покинувшего столицу Татарстана ради московского гранда.
Однако, если Самошников с первых минут вышел на поле в составе «Рубина» на правом фланге атаки, то Даку пришлось наблюдать за стартовым натиском своих бывших партнеров со скамейки, также как и Угальде - 18-летний Иван Сорокин дебютировал в основе «Спартака».
Отсутствие грозной силы в атаке гостей сыграло с ними злую шутку.«Рубин» уже на 12-й минуте открыл счет, воспользовавшись суматохой после розыгрыша углового.
Подача в район вратарской получилась точно на голову Урозову, после чего мяч на дальней штанге достался Сиве, который отправил его мимо Помазуна прямиком в сетку.
Что же до «Спартака», то стартовые одиннадцать игроков, выбранные тренерским штабом, в первом тайме совершенно не могли найти ключи к воротам хозяев.
Опасность у чужих владений практически отсутствовала, а самый яркий момент - это закрученный удар Дмитриева с угла штрафной, который едва не залетел в ворота Нигматулина.
Неудивительно, что после перерыва наставник «Спартака» Хуан Карлос Карседо сделал тройную замену, выпустив на поле Угальде, Маркиньоса и, что самое важное, Жедсона Фернандеша. Эти изменения моментально завели московскую команду.
Гости побежали вперед, полностью взяв игру под свой контроль. В результате классная атака через центр, дирижером которой выступил активный Жедсон, завершилась результативным ударом Угальде.
Костариканец, мастерски выбежав из-за спины защитника, на исходе часа игры сравнял счет, хотя не без ошибки вратаря казанского клуба.
Красно-белые, поймав кураж, могли и должны были забивать второй, чтобы решить все вопросы еще до серии пенальти. После блестящей трехходовки Жедсон - Угальде - Литвинов «Спартак» упустил убойный момент.
Отдельно стоит отметить игру Жедсона Фернандеша, который после выхода на замену стал настоящим мотором атак, грамотно разворачивая мяч и находя партнеров в самых неожиданных позициях.
Под гул трибун на последние 15 минут игры на поле «Ак Барс Арены» все же появился и Мирлинд Даку, вышедший против своей бывшей команды. Впрочем, даже выход дорогостоящего новичка не помог «Спартаку» добыть победу в основное время.
Оставшиеся минуты встречи так и завершились вничью со счетом 1:1, хотя перед самым финальным свистком Литвинов имел еще один прекрасный шанс, но его удар слета пришелся точно в штангу.
Развязка наступила в серии пенальти, где удача чуть больше улыбнулась «Рубину». Нигматулин, допустивший ошибку при голе Угальде, полностью реабилитировался, отразив удар Умярова.
А вот его визави, Илья Помазун, к удивлению многих, ни разу не угадал направление удара.
Таким образом, «Спартак», проведя энергозатратный матч и задействовав ключевых игроков перед важнейшим поединком в чемпионате против «Зенита», не только не смог добиться победы в Кубке России, но и не сумел подарить своему тренеру победу в день рождения.
Любопытно, но единственным тренером красно-белых, кому удалось выиграть в праздничный день, остается Унаи Эмери: в 2012 году «Спартак» разгромил «Крылья Советов» (5:0). Остальные пять попыток, включая сегодняшнюю, к сожалению, провалились.
Фото: ФК «Спартак», РПЛ