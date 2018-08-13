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Расслабьтесь, Дзюба никуда не уйдёт из «Зенита». «Галатасарай» и «Бордо» — полный бред (7)
Полурешения, детали и спасение. Как «Зенит» взял тяжелейшие очки
В Казани прошла шахматная партия тактических гуру. Ученик против учителя. Изобилие против дефицита. Тактика совместно с огрехами ее исполнителей, разлила на поле настоящую трясину. Удаление, детали и герои матча в подробностях - в разборе Rusfootball.info.
Главное
«Зенит» провёл слабый матч с точки зрения общей тактики - полупрессинг, слабое продвижение мяча, многочисленные пропущенные забросы за спины от Коновалова и Наваса. Судя по некоторым работающим деталям, план был подробный, подвело исполнение. Через борьбу и длинные передачи Зенит начал создавать остроту только к 60-й минуте, ключевую роль сыграл Ерохин. Он имел 2 ударных момента и ещё 2 опасных момента в которых не дотянулся до мяча, единственный гол забил тоже он после бескомпромиссной борьбы Дзюбы с Байрамяном (чистой) и прострела. Благодаря его роли и подкрутке деталей, победу можно считать тренерской.
«Рубин» в атаке сделал ставку на забросы из глубины, главные исполнители - Коновалов и Навас, они и стали лучшими по ожидаемым голевым передачам (вероятность забить гол после их передачи, если был последующий удар). Ещё один пункт - роль Байрамяна в атаке. Левый защитник «Рубина» создавал ширину атаки и перегружал фланг, Маку приходилось садиться за ним 5-м защитником в линию.
Чем ответил Семак? На забросы из глубины - ничем, «Зенит» слабо прессинговал исполняющих забросы, они проходили, спасли только огрехи обработки и брак принимающих - Бухарова, Могилевца и Азмуна.
На подключения Байрамяна Семак ответил опекой Мака, возможно, отчасти именно поэтому Мак не полетел ранее в Минск. Словак провёл слабый матч в атаке, но отличный в обороне. Когда Мак физически подсел, Семак потратил последнюю замену и приставил к Байрамяну Анюкова. Настолько высоко Сергей Богданович оценил опасность левого защитника «Рубина». На момент выхода Анюкова, были более очевидные кандидаты на замену по уровню усталости.
В чем Семак ошибся?
Уже традиционно тренер «Зенита» откровенно затянул с заменами. Кузяев уже после 20-й минуты все чаще стал отказываться от рывков и спринтов в обороне, давал на своём левом фланге непозволительно много свободы Кудряшову. Если бы не травма Фёдора, это могло закончиться остротой у ворот гостей. Далер выдал точность передач всего 68%, много обрезал команду, схватил карточку, проиграл почти все единоборства (для него это редкость), а затем эвакуировался с поля при нулевом счете.
Его замена напрашивалась сразу в перерыве, Семак затянул. В результате команда осталась в меньшинстве после 71-й минуты. Во время удаления готовилась замена Ригони, явно он выходил не на замену Маку, аргентинец не способен «заперсоналить» сильного дриблера в лице Байрамяна. Соответственно, Ригони должен был выходить вместо Кузяева (лимит позволял). Удаление во многом на совести тренерского штаба.
Теневые герои
Дзюба, а позже и Заболотный, приносили в жертву свои бомбардирские качества, уходили глубоко во фланг для приема длинных передач. Семак осознанно давил зону Байрамяна используя его слабости в верховой борьбе, оттуда и пришёл гол. Не ругайте Дзюбу, он был очень полезен.
Ещё один скрытый герой - Набиуллин. Эльмир выиграл все 4 единоборства (по данным компании Опта), постоянно предлагал себя на скорости, был полезен в активной обороне - 3 выноса, 2 перехвата, отбор. В последние 15 минут активно делал мягкие забросы на столба впереди. Точность хромала, но это больше следствие пустой зоны подбора после борьбы Дзюбы\Заболотного. Из минусов - много неточных передач, слабое взаимопонимание при развитии атаки и несколько не заблокированных кроссов, за что молодому защитнику успел «напихать» Паредес.
У «Рубина» сильный матч провела вся линия полузащиты - Коновалов, Камболов и Могилевец. Последний вообще трижды пробил в створ, отдал 5 точных длинных передач и 44 точных в целом. Ситуативно играл роль гибридного полузащитника, менялся местами с Бухаровым и подключался в атаку. Ну и конечно, оплот обороны Бердыева многие годы - Сесар Навас. Очередной матч в актив, отдельно отметим качественно исполненную роль глубинного диспетчера.
Вывод: «Зенита» взял тяжелейшие очки в Казани, «Рубин» был традиционно сильно подготовлен тактически, но Бердыев не волшебник, не все слабости состава можно замаскировать тактикой. Подарок судьбы в виде большинства с 71-й минуты почти никак не повлиял на расклад сил, скорее наоборот мобилизовал «Зенит». Семак увозит 3 очка, но контекст и содержание усиливают тревогу, игровые проблемы растут снежным комом. Упрощая игру, гости нащупали спасение.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото: твиттер «Зенита»
Главное
«Зенит» провёл слабый матч с точки зрения общей тактики - полупрессинг, слабое продвижение мяча, многочисленные пропущенные забросы за спины от Коновалова и Наваса. Судя по некоторым работающим деталям, план был подробный, подвело исполнение. Через борьбу и длинные передачи Зенит начал создавать остроту только к 60-й минуте, ключевую роль сыграл Ерохин. Он имел 2 ударных момента и ещё 2 опасных момента в которых не дотянулся до мяча, единственный гол забил тоже он после бескомпромиссной борьбы Дзюбы с Байрамяном (чистой) и прострела. Благодаря его роли и подкрутке деталей, победу можно считать тренерской.
«Рубин» в атаке сделал ставку на забросы из глубины, главные исполнители - Коновалов и Навас, они и стали лучшими по ожидаемым голевым передачам (вероятность забить гол после их передачи, если был последующий удар). Ещё один пункт - роль Байрамяна в атаке. Левый защитник «Рубина» создавал ширину атаки и перегружал фланг, Маку приходилось садиться за ним 5-м защитником в линию.
Чем ответил Семак? На забросы из глубины - ничем, «Зенит» слабо прессинговал исполняющих забросы, они проходили, спасли только огрехи обработки и брак принимающих - Бухарова, Могилевца и Азмуна.
На подключения Байрамяна Семак ответил опекой Мака, возможно, отчасти именно поэтому Мак не полетел ранее в Минск. Словак провёл слабый матч в атаке, но отличный в обороне. Когда Мак физически подсел, Семак потратил последнюю замену и приставил к Байрамяну Анюкова. Настолько высоко Сергей Богданович оценил опасность левого защитника «Рубина». На момент выхода Анюкова, были более очевидные кандидаты на замену по уровню усталости.
В чем Семак ошибся?
Уже традиционно тренер «Зенита» откровенно затянул с заменами. Кузяев уже после 20-й минуты все чаще стал отказываться от рывков и спринтов в обороне, давал на своём левом фланге непозволительно много свободы Кудряшову. Если бы не травма Фёдора, это могло закончиться остротой у ворот гостей. Далер выдал точность передач всего 68%, много обрезал команду, схватил карточку, проиграл почти все единоборства (для него это редкость), а затем эвакуировался с поля при нулевом счете.
Его замена напрашивалась сразу в перерыве, Семак затянул. В результате команда осталась в меньшинстве после 71-й минуты. Во время удаления готовилась замена Ригони, явно он выходил не на замену Маку, аргентинец не способен «заперсоналить» сильного дриблера в лице Байрамяна. Соответственно, Ригони должен был выходить вместо Кузяева (лимит позволял). Удаление во многом на совести тренерского штаба.
Теневые герои
Дзюба, а позже и Заболотный, приносили в жертву свои бомбардирские качества, уходили глубоко во фланг для приема длинных передач. Семак осознанно давил зону Байрамяна используя его слабости в верховой борьбе, оттуда и пришёл гол. Не ругайте Дзюбу, он был очень полезен.
Ещё один скрытый герой - Набиуллин. Эльмир выиграл все 4 единоборства (по данным компании Опта), постоянно предлагал себя на скорости, был полезен в активной обороне - 3 выноса, 2 перехвата, отбор. В последние 15 минут активно делал мягкие забросы на столба впереди. Точность хромала, но это больше следствие пустой зоны подбора после борьбы Дзюбы\Заболотного. Из минусов - много неточных передач, слабое взаимопонимание при развитии атаки и несколько не заблокированных кроссов, за что молодому защитнику успел «напихать» Паредес.
У «Рубина» сильный матч провела вся линия полузащиты - Коновалов, Камболов и Могилевец. Последний вообще трижды пробил в створ, отдал 5 точных длинных передач и 44 точных в целом. Ситуативно играл роль гибридного полузащитника, менялся местами с Бухаровым и подключался в атаку. Ну и конечно, оплот обороны Бердыева многие годы - Сесар Навас. Очередной матч в актив, отдельно отметим качественно исполненную роль глубинного диспетчера.
Вывод: «Зенита» взял тяжелейшие очки в Казани, «Рубин» был традиционно сильно подготовлен тактически, но Бердыев не волшебник, не все слабости состава можно замаскировать тактикой. Подарок судьбы в виде большинства с 71-й минуты почти никак не повлиял на расклад сил, скорее наоборот мобилизовал «Зенит». Семак увозит 3 очка, но контекст и содержание усиливают тревогу, игровые проблемы растут снежным комом. Упрощая игру, гости нащупали спасение.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото: твиттер «Зенита»
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