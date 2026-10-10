Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ростов
1 - 0 1 0
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Нефтехимик
2 - 4 2 4
ЧелябинскЗавершен
Арсенал Тула
3 - 2 3 2
Спартак КостромаЗавершен

Непомнящий прокомментировал самовольный уход Роналду из сборной Португалии

Валерий Непомнящий прокомментировал конфликт Криштиану Роналду с Жорже Жезушем в сборной Португалии.
Фото: Getty Images
Российский тренер отметил особый статус форварда, но при этом подчеркнул, что последнее слово в команде всё равно должно оставаться за наставником.

- Я понимаю уровень и статус Криштиану, его роль в мировом футболе.

С мнением такого выдающегося игрока надо считаться, но тем не менее тренер всё равно остаётся тренером, - цитирует Непомнящего "Газета.Ru".

За сборную Португалии Роналду провёл 234 матча и забил 146 голов. Всего в профессиональной карьере на счету 41-летнего форварда 979 мячей, а на клубном уровне он продолжает выступать за "Аль-Наср".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится