Непомнящий прокомментировал самовольный уход Роналду из сборной Португалии

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С мнением такого выдающегося игрока надо считаться, но тем не менее тренер всё равно остаётся тренером, - цитирует Непомнящего "Газета.Ru"

Российский тренер отметил особый статус форварда, но при этом подчеркнул, что последнее слово в команде всё равно должно оставаться за наставником.- Я понимаю уровень и статус Криштиану, его роль в мировом футболе.За сборную Португалии Роналду провёл 234 матча и забил 146 голов. Всего в профессиональной карьере на счету 41-летнего форварда 979 мячей, а на клубном уровне он продолжает выступать за "Аль-Наср".