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Аль-Наср" разгромил "Аль-Дирию", Роналду забил

"Аль-Наср" уверенно обыграл "Аль-Дирию" в домашнем матче чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Фото: Getty Images
Хозяева забили три безответных мяча, авторами которых стали Криштиану Роналду, Самуэл Кошта и Кингсли Коман. Для 41-летнего Роналду этот гол стал 980-м в профессиональной карьере.

После этой победы "Аль-Наср" набрал 19 очков и занимает второе место в таблице. "Аль-Дирия" с 11 баллами располагается на девятой строчке.

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