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Мирча Луческу: Зобнин такой же классный, как и Головин

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу, ныне работающий со сборной Турции, похвалил полузащитника "Спартака" Романа Зобнина.

Специалист считает, что хавбек был лучшим в ответном матче с ПАОК (0:0) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Зобнин был лучшим. Он провел просто супер-матч. Успевал везде: в обороне, в атаке, создавал, завершал. Пытался все время взвинтить темп.

Думаю, по уровню они ничем не хуже Головина. Такой же классный, молодой и перспективный игрок. Возможно, ему тоже стоит подумать о большом клубе в Европе. Лучше всего свои сильные качества Зобнин проявил бы в Германии. Он агрессивный, скоростной и выносливый футболист. А в Бундеслиге футбол довольно открытый. Может быть, Роман был бы неплох в Англии", - цитирует Луческу Sport24.
Теги: Луческу Зобнин Головин
Сегодня, 20:23
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(1)
№9 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: love zina in a point
Только генитический и моральный урод может сравнивать футбольный шлак который в Монако, который сломался как перо петуха, с Ромой.


Хоббит ты в новом обличье?
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№8 Написал: Frankey (Сегодня, 20:56) #
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Федун заломит ценник в 50 лямов, так Рома и затухнет, через пару лет будет пешком по полю ходить также как и велитон и промес и многие другие в спартаке.
Регистрация: 11.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: love zina in a point (Сегодня, 20:55) #
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Цитата: liasport433
что сделал головин?

Да ничего не сделал. Это биологический организм стал разменной монетой по отмыаву денег. Он никогда в жизни нигде не заиграет. Ставлю на кон очко чародея

Цитата: Shekel
адо уезжать в ТОП чемпионат

в Щахтар?

Неделя не прошла , как выяснилось что головин просто шваль, а не футболист..такой же хрустальный и ишак клубе кавказкий петух один есть
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:52) #
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Мирча прав. Зобнин очень хорош и чтобы стать еще лучше надо уезжать в ТОП чемпионат


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№5 Написал: love zina in a point (Сегодня, 20:51) #
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online

Только генитический и моральный урод может сравнивать футбольный шлак который в Монако, который сломался как перо петуха, с Ромой.
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:51) #
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Зобнин конечно УРОВЕНЬ, дай бог ему без травм


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:49) #
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Цитата: Charodei
До уровня Головина Ромке еще пару лет пыхтеть неустанно надо.А так,игрок очень хорошийсильно.Только затухнуть может в красно-белом болоте:сколько уж там талантов сгинуло.....



что сделал головин? нихрена он не сделал.. а зобнин да на ЧМ был лучший, только пристали к головину который ничего не сделал , но каждый момент его охали, вон его мастерство в монако уже проявляется!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 20:47) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
До уровня Головина Ромке еще пару лет пыхтеть неустанно надо.А так,игрок очень хорошийсильно.Только затухнуть может в красно-белом болоте:сколько уж там талантов сгинуло.....
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 20:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Однозначно, сильнее Головина и на ЧМ Зобнин выглядел выше по классу.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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