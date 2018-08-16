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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Мирча Луческу: Зобнин такой же классный, как и Головин
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу, ныне работающий со сборной Турции, похвалил полузащитника "Спартака" Романа Зобнина.
Специалист считает, что хавбек был лучшим в ответном матче с ПАОК (0:0) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
"Зобнин был лучшим. Он провел просто супер-матч. Успевал везде: в обороне, в атаке, создавал, завершал. Пытался все время взвинтить темп.
Думаю, по уровню они ничем не хуже Головина. Такой же классный, молодой и перспективный игрок. Возможно, ему тоже стоит подумать о большом клубе в Европе. Лучше всего свои сильные качества Зобнин проявил бы в Германии. Он агрессивный, скоростной и выносливый футболист. А в Бундеслиге футбол довольно открытый. Может быть, Роман был бы неплох в Англии", - цитирует Луческу Sport24.
Специалист считает, что хавбек был лучшим в ответном матче с ПАОК (0:0) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
"Зобнин был лучшим. Он провел просто супер-матч. Успевал везде: в обороне, в атаке, создавал, завершал. Пытался все время взвинтить темп.
Думаю, по уровню они ничем не хуже Головина. Такой же классный, молодой и перспективный игрок. Возможно, ему тоже стоит подумать о большом клубе в Европе. Лучше всего свои сильные качества Зобнин проявил бы в Германии. Он агрессивный, скоростной и выносливый футболист. А в Бундеслиге футбол довольно открытый. Может быть, Роман был бы неплох в Англии", - цитирует Луческу Sport24.
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