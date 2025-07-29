"Спартак" делает все, чтобы утопить все то, что было, — великолепную команду, в которой играли потрясающие игроки, которых любила страна, — и делает это с успехом. Я уже грешным делом даже нашел какое-то интервью Заремы. А она говорит — за три года 0:3 — это то, к чему вы пришли. Прости господи, даже при Зареме такого не было", — приводит слова Радимова "РБ Спорт".
После двух туров сезона-2025/26 РПЛ "Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав три очка. В первом туре красно-белые с минимальным отрывом обыграли махачкалинское "Динамо" (1:0). Во второй встрече "Спартак" разгоромила калининградская "Балтика" со счетом 0:3. В следующем туре московская команда сыграет на выезде с "Акроном". Матч состоится в воскресенье, 3 августа.
Радимов – о нынешнем "Спартаке": даже при Зареме такого не было
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов раскритиковал результаты "Спартака" в стартовых матчах сезона-2025/26 Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"