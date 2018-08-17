Концерт Басты на "Ростов Арене" перенесут из-за футбола

Первый концерт на "Ростов Арене" анонсировали до того, как было утверждено расписание игр в рамках Российской футбольной премьер-лиги. Это привело к совпадению даты его проведения и игры между ФК "Ростов" и ФК "Уфа".Как рассказал источник на "Ростов Арене", на данный момент неясно, как будет решаться ситуация с совпадением дат проведения двух мероприятий."В адрес руководства стадиона пока не приходило никаких подтверждающих документов от Басты о том, что концерт будет проводиться именно в этот день. Была достигнута только устная договоренность", — пояснил собеседник.Однако билеты на концерт артиста через ряд сервисов начали продавать еще в начале лета текущего года. Согласно информации, размещенной на сайте Kassir.ru, сейчас доступны 5 билетов на секторах стадиона и 174 билета на танцпол.