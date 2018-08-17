Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Концерт Басты на "Ростов Арене" перенесут из-за футбола

Первый концерт на "Ростов Арене" анонсировали до того, как было утверждено расписание игр в рамках Российской футбольной премьер-лиги. Это привело к совпадению даты его проведения и игры между ФК "Ростов" и ФК "Уфа".

Как рассказал источник на "Ростов Арене", на данный момент неясно, как будет решаться ситуация с совпадением дат проведения двух мероприятий.

"В адрес руководства стадиона пока не приходило никаких подтверждающих документов от Басты о том, что концерт будет проводиться именно в этот день. Была достигнута только устная договоренность", — пояснил собеседник.

Однако билеты на концерт артиста через ряд сервисов начали продавать еще в начале лета текущего года. Согласно информации, размещенной на сайте Kassir.ru, сейчас доступны 5 билетов на секторах стадиона и 174 билета на танцпол.

РБК
Сегодня, 17:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(0)
№8 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Было-бы странно если-бы перенесли футбол . smirk


--------------------
Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: Босх Россия (Сегодня, 19:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Разрулят...нормально будет.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 19:28) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Ниче, Вася, стерпишь ...


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:30) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сеноповал
Цитата: tiki
таких вообще запрещать надо,

А кто ето в музыке ?
Очередное советское говно

в музыке? "это" к Музыке отношения не имеет


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 18:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
таких вообще запрещать надо,

А кто ето в музыке ?
Очередное советское говно
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Василий конечно человек хороший, в Ростове его уважают за это (в отличие от его творчества), но нахрена (извиняюсь за грубость) нужно было продавать билеты.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:46) #
  • -1
  •  (1)
online

tiki,

Деньги-денежки, деньги-катыши,
Вы и слуги нам, и начальники...

Скорее, футбол запретят.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:40) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
таких вообще запрещать надо, а не переносить


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.