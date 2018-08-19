Три слова об игре «Зенита» с «Уралом» - забросы, скорость и стандарты

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:26
Daily Record: "Уфа" может не получить британские визы и пропустить гостевой матч с "Рейнджерс" (2)
Daily Record: "Уфа" может не получить британские визы и пропустить гостевой матч с "Рейнджерс" (2)
00:17
Александр Егоров: придётся предложить комитету по этике запретить комментировать судейство (5)
Александр Егоров: придётся предложить комитету по этике запретить комментировать судейство (5)
00:08
Александр Егоров: не зафиксировав фол Влашича и удалив Григалаву, Безбородов поступил верно (1)
Александр Егоров: не зафиксировав фол Влашича и удалив Григалаву, Безбородов поступил верно (1)
Вчера, 23:53
Александр Егоров - о падении Ари: мы говорили судьям, что такие моменты - не повод для пенальти (6)
Александр Егоров - о падении Ари: мы говорили судьям, что такие моменты - не повод для пенальти (6)
Вчера, 23:26
"Ростов" разгромил "Енисей", красноярцы трижды попали в каркас (9)
"Ростов" разгромил "Енисей", красноярцы трижды попали в каркас (9)
Вчера, 23:13
Нападающий "Енисея" дважды попал в перекладину в матче с "Ростовом". До этого он угодил в штангу ворот ЦСКА (3)
Нападающий "Енисея" дважды попал в перекладину в матче с "Ростовом". До этого он угодил в штангу ворот ЦСКА (3)
Вчера, 22:54
Модрич сообщил, что сам связывался с "Интером" насчёт перехода (1)
Модрич сообщил, что сам связывался с "Интером" насчёт перехода (1)
Вчера, 22:12
Сергей Семак: "Зенит" ничем не выделяется среди других команд. У нас нет суперзвёзд (10)
Сергей Семак: "Зенит" ничем не выделяется среди других команд. У нас нет суперзвёзд (10)
Вчера, 20:53
Гильерме: удар Корниленко отразил на опыте (видео)
Гильерме: удар Корниленко отразил на опыте (видео)
Вчера, 20:52
"Зенит" одержал волевую победу над "Уралом" (47)
"Зенит" одержал волевую победу над "Уралом" (47)
Вчера, 20:21
Хосеп Гвардиола: впервые вижу Агуэро в такой форме
Хосеп Гвардиола: впервые вижу Агуэро в такой форме
Вчера, 20:18
Юрий Сёмин: Смолову тяжело? Станет легко, когда забьёт (видео) (1)
Юрий Сёмин: Смолову тяжело? Станет легко, когда забьёт (видео) (1)
Вчера, 20:03
"Локомотив" победил, но играл ужасно (2)
"Локомотив" победил, но играл ужасно (2)
Вчера, 20:00
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Брайтону" (1)
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Брайтону" (1)
Вчера, 19:54
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Херенвеном"
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Херенвеном"
Вчера, 19:22
Илья Геркус: Смолов начнет забивать, мы в это верим (2)
Илья Геркус: Смолов начнет забивать, мы в это верим (2)
Вчера, 18:38
Юрий Семин: первая победа – всегда сложная (видео) (4)
Юрий Семин: первая победа – всегда сложная (видео) (4)
Вчера, 18:31
"Спартак-2" одержал победу над "Ротором" (1)
"Спартак-2" одержал победу над "Ротором" (1)
Вчера, 18:21
"Локомотив" в Самаре добился победы над "Крыльями Советов" (28)
"Локомотив" в Самаре добился победы над "Крыльями Советов" (28)
Вчера, 16:40
"Краснодар" - о судействе со "Спартаком": вы всё сами можете оценить без слов! (видео) (77)
"Краснодар" - о судействе со "Спартаком": вы всё сами можете оценить без слов! (видео) (77)
Вчера, 16:25
"Уфа" близка к подписанию полузащитника "Прогреса" (5)
"Уфа" близка к подписанию полузащитника "Прогреса" (5)
Вчера, 16:16
Георгий Щенников пропустит около двух недель (4)
Георгий Щенников пропустит около двух недель (4)
Вчера, 16:05
Член комитета по этике предложил отстранить фанатов ЦСКА от футбола за оскорбительные баннеры (20)
Член комитета по этике предложил отстранить фанатов ЦСКА от футбола за оскорбительные баннеры (20)
Вчера, 14:46
Урош Спайич: в футбольной Европе о "Краснодаре" говорят (4)
Урош Спайич: в футбольной Европе о "Краснодаре" говорят (4)
Вчера, 14:33
"Сочи" может провести одну-две игры на запасном стадионе из-за плохого газона на "Фиште" (5)
"Сочи" может провести одну-две игры на запасном стадионе из-за плохого газона на "Фиште" (5)
Вчера, 14:14
Владислав Радимов: нафиг Федорив в России бабки заколачивает, если мы ему так противны? (45)
Владислав Радимов: нафиг Федорив в России бабки заколачивает, если мы ему так противны? (45)
Три слова об игре «Зенита» с «Уралом» - забросы, скорость и стандарты
Неоднозначный Ерохин, крутой Дриусси и отсутствие позиционных атак - Rusfootball.info по горячим следам разбирает игру лидера чемпионата России против «Урала».
Обе команды играли схему 4-2-3-1 в атаке, схему 4-4-2 в обороне (с учетом гибрида «Урала») и много атаковали флангами. «Зенит» оперативно отыгрался за счёт стандартов, после чего шёл в атаку уже не форсируя темп.
О главной тактической подзадаче
Ерохин должен был (100% была установка под главную ударную связку Урала на фланге) активно помогать Набиуллину на левом фланге, задачу в первом тайме провалил. Самые опасные моменты гостей в первом тайме пришли после кроссов с левого фланга. В середине тайма Семак поменял флангами Ерохина и Мака, стало лучше, но на второй тайм Ерохин снова вышел слева. Позже на 62-й минуте Семак решил проблему выходом на левый фланг Анюкова.
Игрок матча
Дриусси MVP матча. Невероятная работа без мяча, как в прессинге, так и в возвращениях назад. Вся работа аргентинца на спринтерских скоростях. Кроме того, аргентинец отлично отыграл роль ложной десятки, от него требовался в том числе большой объём работе в подыгрыше - 34 передачи при 74% точности. Возможно, в будущем Семаку стоит рассмотреть Дриусси на роль ложной девятки в 4-3-3, есть подозрения, что это будет бомба. Когда-то такой перевод на эту роль сделал из Месси звезду экстракласса, именно с этого началось его восхождение в число лучших.
Статистику Дриусси нужно анализировать через призму задач (как и в любом другом случае), у него всего 1 успешный отбор из 6 попыток, менее трети выигранных единоборств, но это как раз тот случай, когда борьбу не обязательно выигрывать, важнее её навязывать и оказывать постоянное давление, тормозить атаки соперника. Частично об этом заявлял Гончаренко в прошлом сезоне, говоря о важности Вернблума в атаке. Отдельным пунктом также идёт вступление в отбор на скорости из-за спины владеющего мячом соперника, объём такой работы Дриусси сегодня поражает. Вишенка на торте феерии - 2 гола и голевая передача аргентинца.
О главном парадоксе матча
Редко можно встретить ситуацию, когда аутсайдер матча лучше раскатывает позиционные атаки чем фаворит. Матч «Зенит» - «Урал» как раз такой случай. У екатеринбуржцев неплохо выстроена позиционная атака, обычно упрощенная цепочка выглядит так: проход по флангу через комбинации, далее перевод низом в зону 14 перед штрафной или кросс в штрафную. Просто, но работает. Это, кстати, позволяет сделать предположение, что на дистанции у «Урала» все будет в порядке, несмотря на крайне неудачный старт.
Оценить позиционные атаки «Зенита» сложно, их почти не было. После быстрых 2-х голов к 16-й минуте «Зенит» играл в основном на контратаках через длинные забросы: так родился гол Дзюбы после прорыва Дриусси, был заработан голевой штрафной Паредеса и ещё целый ряд моментов в концовке матча. Как можно оценить позиционные атаки «Зенита», если хронология матча не предполагала большое их количество? Никак. Не стоит делать выводы о проблемах в этом аспекте, по крайней мере пока.
О главном противоречивом игроке
Ерохин отыграл 109 минут против «Динамо» 2 дня назад, сложно требовать чего-то от игрока под такими нагрузками сразу после травмы и пропущенной предсезонки. Ерохин сделал 33 передачи с 76% - неплохо, вот только вся неточность пришлась на перспективные тактические ситуации. В матчах с «Рубином», «Динамо» и «Уралом» Ерохин растранжирил много моментов и перспективных атак своим браком. На дистанции иметь такого игрока в старте - спорная перспектива, но даже в таком состоянии он отдал 2 голевых на Дриусси и выиграл 63% воздуха. Если Саша добавит после набора формы, возможно, вопросов станет меньше.
Резолюция матча: Семак снова сделал матч на стандартах в атаке и индивидуальном мастерстве игроков. Это не повод петь дифирамбы, но даже это не могли дать Манчини и Луческу, а в позиционной игре ещё будет время добавить, работа точно ведётся.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит».
Обе команды играли схему 4-2-3-1 в атаке, схему 4-4-2 в обороне (с учетом гибрида «Урала») и много атаковали флангами. «Зенит» оперативно отыгрался за счёт стандартов, после чего шёл в атаку уже не форсируя темп.
О главной тактической подзадаче
Ерохин должен был (100% была установка под главную ударную связку Урала на фланге) активно помогать Набиуллину на левом фланге, задачу в первом тайме провалил. Самые опасные моменты гостей в первом тайме пришли после кроссов с левого фланга. В середине тайма Семак поменял флангами Ерохина и Мака, стало лучше, но на второй тайм Ерохин снова вышел слева. Позже на 62-й минуте Семак решил проблему выходом на левый фланг Анюкова.
Игрок матча
Дриусси MVP матча. Невероятная работа без мяча, как в прессинге, так и в возвращениях назад. Вся работа аргентинца на спринтерских скоростях. Кроме того, аргентинец отлично отыграл роль ложной десятки, от него требовался в том числе большой объём работе в подыгрыше - 34 передачи при 74% точности. Возможно, в будущем Семаку стоит рассмотреть Дриусси на роль ложной девятки в 4-3-3, есть подозрения, что это будет бомба. Когда-то такой перевод на эту роль сделал из Месси звезду экстракласса, именно с этого началось его восхождение в число лучших.
Статистику Дриусси нужно анализировать через призму задач (как и в любом другом случае), у него всего 1 успешный отбор из 6 попыток, менее трети выигранных единоборств, но это как раз тот случай, когда борьбу не обязательно выигрывать, важнее её навязывать и оказывать постоянное давление, тормозить атаки соперника. Частично об этом заявлял Гончаренко в прошлом сезоне, говоря о важности Вернблума в атаке. Отдельным пунктом также идёт вступление в отбор на скорости из-за спины владеющего мячом соперника, объём такой работы Дриусси сегодня поражает. Вишенка на торте феерии - 2 гола и голевая передача аргентинца.
О главном парадоксе матча
Редко можно встретить ситуацию, когда аутсайдер матча лучше раскатывает позиционные атаки чем фаворит. Матч «Зенит» - «Урал» как раз такой случай. У екатеринбуржцев неплохо выстроена позиционная атака, обычно упрощенная цепочка выглядит так: проход по флангу через комбинации, далее перевод низом в зону 14 перед штрафной или кросс в штрафную. Просто, но работает. Это, кстати, позволяет сделать предположение, что на дистанции у «Урала» все будет в порядке, несмотря на крайне неудачный старт.
Оценить позиционные атаки «Зенита» сложно, их почти не было. После быстрых 2-х голов к 16-й минуте «Зенит» играл в основном на контратаках через длинные забросы: так родился гол Дзюбы после прорыва Дриусси, был заработан голевой штрафной Паредеса и ещё целый ряд моментов в концовке матча. Как можно оценить позиционные атаки «Зенита», если хронология матча не предполагала большое их количество? Никак. Не стоит делать выводы о проблемах в этом аспекте, по крайней мере пока.
О главном противоречивом игроке
Ерохин отыграл 109 минут против «Динамо» 2 дня назад, сложно требовать чего-то от игрока под такими нагрузками сразу после травмы и пропущенной предсезонки. Ерохин сделал 33 передачи с 76% - неплохо, вот только вся неточность пришлась на перспективные тактические ситуации. В матчах с «Рубином», «Динамо» и «Уралом» Ерохин растранжирил много моментов и перспективных атак своим браком. На дистанции иметь такого игрока в старте - спорная перспектива, но даже в таком состоянии он отдал 2 голевых на Дриусси и выиграл 63% воздуха. Если Саша добавит после набора формы, возможно, вопросов станет меньше.
Резолюция матча: Семак снова сделал матч на стандартах в атаке и индивидуальном мастерстве игроков. Это не повод петь дифирамбы, но даже это не могли дать Манчини и Луческу, а в позиционной игре ещё будет время добавить, работа точно ведётся.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит».
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.