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Три слова об игре «Зенита» с «Уралом» - забросы, скорость и стандарты

Неоднозначный Ерохин, крутой Дриусси и отсутствие позиционных атак - Rusfootball.info по горячим следам разбирает игру лидера чемпионата России против «Урала».

Обе команды играли схему 4-2-3-1 в атаке, схему 4-4-2 в обороне (с учетом гибрида «Урала») и много атаковали флангами. «Зенит» оперативно отыгрался за счёт стандартов, после чего шёл в атаку уже не форсируя темп.

О главной тактической подзадаче

Ерохин должен был (100% была установка под главную ударную связку Урала на фланге) активно помогать Набиуллину на левом фланге, задачу в первом тайме провалил. Самые опасные моменты гостей в первом тайме пришли после кроссов с левого фланга. В середине тайма Семак поменял флангами Ерохина и Мака, стало лучше, но на второй тайм Ерохин снова вышел слева. Позже на 62-й минуте Семак решил проблему выходом на левый фланг Анюкова.



Игрок матча

Дриусси MVP матча. Невероятная работа без мяча, как в прессинге, так и в возвращениях назад. Вся работа аргентинца на спринтерских скоростях. Кроме того, аргентинец отлично отыграл роль ложной десятки, от него требовался в том числе большой объём работе в подыгрыше - 34 передачи при 74% точности. Возможно, в будущем Семаку стоит рассмотреть Дриусси на роль ложной девятки в 4-3-3, есть подозрения, что это будет бомба. Когда-то такой перевод на эту роль сделал из Месси звезду экстракласса, именно с этого началось его восхождение в число лучших.

Статистику Дриусси нужно анализировать через призму задач (как и в любом другом случае), у него всего 1 успешный отбор из 6 попыток, менее трети выигранных единоборств, но это как раз тот случай, когда борьбу не обязательно выигрывать, важнее её навязывать и оказывать постоянное давление, тормозить атаки соперника. Частично об этом заявлял Гончаренко в прошлом сезоне, говоря о важности Вернблума в атаке. Отдельным пунктом также идёт вступление в отбор на скорости из-за спины владеющего мячом соперника, объём такой работы Дриусси сегодня поражает. Вишенка на торте феерии - 2 гола и голевая передача аргентинца.



О главном парадоксе матча

Редко можно встретить ситуацию, когда аутсайдер матча лучше раскатывает позиционные атаки чем фаворит. Матч «Зенит» - «Урал» как раз такой случай. У екатеринбуржцев неплохо выстроена позиционная атака, обычно упрощенная цепочка выглядит так: проход по флангу через комбинации, далее перевод низом в зону 14 перед штрафной или кросс в штрафную. Просто, но работает. Это, кстати, позволяет сделать предположение, что на дистанции у «Урала» все будет в порядке, несмотря на крайне неудачный старт.

Оценить позиционные атаки «Зенита» сложно, их почти не было. После быстрых 2-х голов к 16-й минуте «Зенит» играл в основном на контратаках через длинные забросы: так родился гол Дзюбы после прорыва Дриусси, был заработан голевой штрафной Паредеса и ещё целый ряд моментов в концовке матча. Как можно оценить позиционные атаки «Зенита», если хронология матча не предполагала большое их количество? Никак. Не стоит делать выводы о проблемах в этом аспекте, по крайней мере пока.

О главном противоречивом игроке

Ерохин отыграл 109 минут против «Динамо» 2 дня назад, сложно требовать чего-то от игрока под такими нагрузками сразу после травмы и пропущенной предсезонки. Ерохин сделал 33 передачи с 76% - неплохо, вот только вся неточность пришлась на перспективные тактические ситуации. В матчах с «Рубином», «Динамо» и «Уралом» Ерохин растранжирил много моментов и перспективных атак своим браком. На дистанции иметь такого игрока в старте - спорная перспектива, но даже в таком состоянии он отдал 2 голевых на Дриусси и выиграл 63% воздуха. Если Саша добавит после набора формы, возможно, вопросов станет меньше.

Резолюция матча: Семак снова сделал матч на стандартах в атаке и индивидуальном мастерстве игроков. Это не повод петь дифирамбы, но даже это не могли дать Манчини и Луческу, а в позиционной игре ещё будет время добавить, работа точно ведётся.

Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит».
Теги: Зенит Урал Дриусси Ерохин
Вчера, 23:42
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