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Агент Владимира Габулова: пока нечего сказать. Сейчас идет период общения с "Брюгге"

Агент вратаря "Брюгге" и сборной России Владимира Габулова Алан Агузаров рассказал о будущем 34-летнего голкипера.

"Брюгге" и Габулов? Пока нечего сказать. Сейчас идет период общения с клубом, думаю, на этой неделе уже будет что-то известно", - цитирует Агузарова "Спорт-Экспресс".
Теги: Габулов Брюгге
Сегодня, 16:26
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№2 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 16:30) #
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online

Цитата: tiki
Греция.может

для кого то и это максимум smile
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
а чего общаться с клубом, если ему указали на дверь?
в России предсезонка прошла. плюс вряд ли кого усилит
так что какая нибудь Греция.может Кипр.не выше


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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