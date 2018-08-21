Принадлежащий "Краснодару" нападающий стал лидером среди бомбардиров чемпионата Чехии

23-летний нападающий Николай Комличенко, у которого никак не получается закрепиться в основе "Краснодара", блеснул на старте чемпионата Чехии. Форвард, выступающий на правах аренды за "Младу" из Болеслава забил 5 голов в первых 5 турах чемпионата Чехии и возглавил бомбардирскую гонку.В прошлом сезоне Комличенко также играл за "Младу", но в 21 матче отличился всего четырежды.