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Принадлежащий "Краснодару" нападающий стал лидером среди бомбардиров чемпионата Чехии

23-летний нападающий Николай Комличенко, у которого никак не получается закрепиться в основе "Краснодара", блеснул на старте чемпионата Чехии. Форвард, выступающий на правах аренды за "Младу" из Болеслава забил 5 голов в первых 5 турах чемпионата Чехии и возглавил бомбардирскую гонку.

В прошлом сезоне Комличенко также играл за "Младу", но в 21 матче отличился всего четырежды.
Теги: Краснодар
Сегодня, 12:31
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№1 Написал: imaginary (Сегодня, 12:47) #
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Болеет за:
«Краснодар»
надо парню дать ещё шанс, одного Игнатьева мало

Ари сейчас на эмоциях пытался что-то изобразить, но реализация швах, да и с нервами проблема...
да к тому же к зиме ему уже похер на всё будет, как обычно
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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