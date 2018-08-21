Виталий Денисов перейдет в "Крылья Советов" на правах аренды

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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17:24
"Уфа" получила визы Великобритании (3)
"Уфа" получила визы Великобритании (3)
15:30
"Крылья Советов" подпишут 20-летнего уругвайского защитника, которым интересовался "Милан" (2)
"Крылья Советов" подпишут 20-летнего уругвайского защитника, которым интересовался "Милан" (2)
14:58
Валерий Газзаев: наши клубы должны ставить цель выйти в финал Лиги чемпионов. Мы к этому готовы (17)
Валерий Газзаев: наши клубы должны ставить цель выйти в финал Лиги чемпионов. Мы к этому готовы (17)
14:24
Валерий Газзаев: если Слуцкий провалится и в Голландии, отношение ко всем российским тренерам будет соответствующее (2)
Валерий Газзаев: если Слуцкий провалится и в Голландии, отношение ко всем российским тренерам будет соответствующее (2)
12:23
Дмитрий Селюк: вряд ли Яя Туре перейдёт в "Марсель". Он мне как ребёнок, я думаю за него, а не он
Дмитрий Селюк: вряд ли Яя Туре перейдёт в "Марсель". Он мне как ребёнок, я думаю за него, а не он
09:30
Геннадий Орлов: если бы Карпин подправил кое-что у себя в голове, начал бы добиваться успехов раньше (17)
Геннадий Орлов: если бы Карпин подправил кое-что у себя в голове, начал бы добиваться успехов раньше (17)
09:10
Сергей Лапочкин: сегодня называют спартаковским судьёй, завтра - ещё каким-то. Я абсолютно спокоен (14)
Сергей Лапочкин: сегодня называют спартаковским судьёй, завтра - ещё каким-то. Я абсолютно спокоен (14)
08:56
Василий Уткин: ЦСКА почти не атакует, но больше всех бьёт пенальти. Молодцы, играть надо на всех полях (27)
Василий Уткин: ЦСКА почти не атакует, но больше всех бьёт пенальти. Молодцы, играть надо на всех полях (27)
08:35
Владелец ростовского ковра: это домашний атрибут. Хотел показать, чтобы люди шли на стадион, а не сидели дома
Владелец ростовского ковра: это домашний атрибут. Хотел показать, чтобы люди шли на стадион, а не сидели дома
08:20
Александр Егоров: призываю "Краснодар" не искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет (19)
Александр Егоров: призываю "Краснодар" не искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет (19)
Вчера, 23:56
Александр Максименко: мне по силам быть основным вратарем "Спартака", это мой уровень (12)
Александр Максименко: мне по силам быть основным вратарем "Спартака", это мой уровень (12)
Вчера, 23:38
Миралем Пьянич подпишет новый контракт с "Ювентусом"
Миралем Пьянич подпишет новый контракт с "Ювентусом"
Вчера, 23:18
Александр Головин начал учить французский язык (1)
Александр Головин начал учить французский язык (1)
Виталий Денисов перейдет в "Крылья Советов" на правах аренды
Защитник "Локомотива" Виталий Денисов перейдет в "Крылья Советов" на правах аренды, заявил директор по развитию самарской команды Александр Шикунов.
"Крылья Советов" арендуют Виталия Денисова у "Локомотива" до конца сезона. Сегодня вечером футболист вылетает к нам, завтра он приступит к тренировкам", - цитирует Шикунова "Р-Спорт".
"Крылья Советов" арендуют Виталия Денисова у "Локомотива" до конца сезона. Сегодня вечером футболист вылетает к нам, завтра он приступит к тренировкам", - цитирует Шикунова "Р-Спорт".
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