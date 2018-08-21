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Виталий Денисов перейдет в "Крылья Советов" на правах аренды

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов перейдет в "Крылья Советов" на правах аренды, заявил директор по развитию самарской команды Александр Шикунов.

"Крылья Советов" арендуют Виталия Денисова у "Локомотива" до конца сезона. Сегодня вечером футболист вылетает к нам, завтра он приступит к тренировкам", - цитирует Шикунова "Р-Спорт".
Теги: Денисов В. Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 17:02
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№4 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 18:12) #
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В прошлом году Локомотивц несказанно повезло.ЦСКА и Зенит были никакими.Поэтому локо и занял первое место.И то будь на два тура больше локо мог и в тройку не попасть.Семина уважаю,но он думает,что можно обойтись без креативных техничных футболистов(Касаев,В.Денисов) Зато Игнатьев и Камольцев в составе
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Rasmuz (Сегодня, 18:04) #
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Крылья вовремя подсуетились.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 17:39) #
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Вообще не понятно....Виталий не не нужен Локомотиву...СТРАННОЕ ТВОРИТСЯ...В УВАЖАЕМОМ КЛУБЕ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Блин, не желательно. Но игроку нужна практика.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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