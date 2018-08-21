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Валерий Рейнгольд: мое мнение, "Урал" в матче с "Зенитом" "сплавили"

Валерий Рейнгольд: мое мнение, "Урал" в матче с "Зенитом" "сплавили" Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info выразил возмущение судейством в матче четвертого тура РПЛ «Зенит» - «Урал» (4:1), поделился впечатлениями от игры фаворитов на старте чемпионата, а также рассказал об ожиданиях по поводу дерби «Спартак» - «Динамо».

- Принципиальные соперники «Зенит» и «Спартак» после четырех туров - на первых строчках турнирной таблицы. Обе команды пока не проигрывали в чемпионате страны, при этом у «Зенита» стопроцентный результат. По игре, кто сегодня выглядит предпочтительнее?

- Что я могу сказать? Выиграл в последнем туре и «Зенит», выиграл и «Спартак». Красно-белым, конечно, более трудно далась победа: в Краснодаре была очень трудная игра для москвичей, - приводит слова Рейнгольда корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева.- Но я доволен командой в одном: «Спартак» проявил характер, «на зубах» вытащили победу. Да, многие еще не в форме, но команда работала, доволен самоотдачей ребят и тем, что проявили характер. А что касается игры «Зенит» - «Урал», то меня опять разочаровали наши футбольные чиновники. Мое мнение, что «Урал» здесь «сплавили».

- Что вы имеете в виду?

- Я о том, как был забит второй мяч в ворота «Урала». Куда мы катимся вообще?! Да и «Зениту» абсолютно не нужна такая «помощь». Ему сейчас делают медвежью услугу, которая потом аукнется. Зачем засчитывать мяч, где метр вне игры? Поэтому я не считаю, что «Зенит» выиграл у «Урала», ведь команда соперника потом просто «села». И в то же время глава судейского департамента Егоров говорит, что они здорово работают. Это безобразие! До каких пор это будет продолжаться? Я позвонил Володе Пономареву - заслуженный человек, играл в ЦСКА, в сборной СССР. Он тоже возмущен происходящим. Я за справедливость. Понимаю настроение ребят из «Урала», которым плюнули в душу.

- В прошедшем туре первые победы в чемпионате одержали чемпион и серебряный призер «Локомотив» и ЦСКА. Что думаете по поводу их перспектив в чемпионате?

- Мое мнение, у ЦСКА будут громадные трудности. Команда не укомплектована — что здесь говорить? Игры никакой. Да, взяли три очка за счет дисциплины, за счет выполнения задач, которые поставил Ганчаренко. Но там нет половины состава. А сейчас нагрузки будут все больше. Что касается «Локомотива», то он, думаю, очки потихоньку будет подбирать. Авансов больших я давать не могу — говорю то, что вижу.

- Одержало первую победу и «Динамо», крупно обыгравшее «Уфу» 3:0.

- «Уфа» меня в том матче разочаровала. Все-таки команда участвует в Лиге Европы. Попадается соперник чуть посильнее — команда сдувается. Такого не должно быть. Они вчистую проиграли «Динамо».

-В предстоящие выходные пройдет дерби «Спартак» - «Динамо». Чего от него ожидать?

- Я-то жду, конечно, что выиграет «Спартак». Многие говорят, что «Краснодар» в прошедшем туре был лучше «Спартака». Согласен в отдельных моментах, да. Но если разобрать эту игру, то увидим, что в первом тайме предпочтительнее выглядел «Спартак», во втором - «Краснодар». Но дело в том, что красно-белые набирают физически, команда выиграла — они с настроением подойдут к дерби. «Динамо» сейчас тоже в порядке. С «Уфой» они играли с большим преимуществом и показали привлекательный футбол. Думаю, будет хорошая игра. Предпочтение отдаю «Спартаку» только в том, что по составу красно-белые все-таки посильнее, там более мастеровитые футболисты — это может сыграть решающую роль. Жду интересного матча и надеюсь, что спартаковцы далеко «Зенит» не отпустят.
Теги: Рейнгольд Урал Зенит
Сегодня, 20:06
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7
(3)
№7 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 20:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Такие комментаторы как Рейнгольд - только ненависть сеют между людьми. Показывали повтор много раз, Никакого офсайда не было. Было одна линия. Зачем же кукарекать МЕТР? И так ненависти вокруг полно, а этот пердун еще масла в огонь подливает. Оценивал бы лучше те моменты, где Спартаку с Краснодаром карточек 5 желтых не показали...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: Николай Кузьмин (Сегодня, 20:32) #
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Регистрация: 21.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: Лоутон (Сегодня, 20:28) #
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online

Зачем засчитывать мяч, где метр вне игры?
дед наверное дол*ёб . Какой нахер метр. Я спецом прокручивал, нога защитника была на линии с плечом Дриусси при пасе. Бесят такие критики, как этот старый пердун.
Регистрация: 21.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 20:26) #
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online

кто громче всех кричит "держи вора"? да он самый вор и орёт rage
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
ща у бомжиков посравает клапаны...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Городовой,


Дедушка очень старый. Очень. Тут нечего обсуждать. Прочел - забыл.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 20:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Моё мнение стоит уважаемому обратиться к психиатру или купить очки и рассматривать как тащат Спартак каждый год.Этого не видят только сраптаковцы,всем остальным давно ясно что без судей Каррера просто жирный ноль,вот увидите.Из группы Ле Сраптак не выйдет.А вот в чемпе судьи помогут еще не раз.Уверен пендаль в ворота Краснодара в той ситуации дали бы сразу,да и представить что у Сраптака выгоняют косталома Фернандо или драчуна Адриано можно только в фантазиях.Что то про решения в сторону мясных Рейн молчит.То ли зрение не позволяет,то ли принадлежность к клубу с душком ,то ли пора лечить склероз,но скорее всего променял свою совесть на ромбик из Тарасовки.Пусть за шампиньонами смотрит.Какой сезон не игры,не честных побед,не уважения со стороны фанов других команд,клоуны одним словом.А так естественно)Урал убил судейка,который не дал на Дзюбе чистый пендаль.Ну-ну.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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