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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Рейнгольд: мое мнение, "Урал" в матче с "Зенитом" "сплавили"
Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info выразил возмущение судейством в матче четвертого тура РПЛ «Зенит» - «Урал» (4:1), поделился впечатлениями от игры фаворитов на старте чемпионата, а также рассказал об ожиданиях по поводу дерби «Спартак» - «Динамо».
- Принципиальные соперники «Зенит» и «Спартак» после четырех туров - на первых строчках турнирной таблицы. Обе команды пока не проигрывали в чемпионате страны, при этом у «Зенита» стопроцентный результат. По игре, кто сегодня выглядит предпочтительнее?
- Что я могу сказать? Выиграл в последнем туре и «Зенит», выиграл и «Спартак». Красно-белым, конечно, более трудно далась победа: в Краснодаре была очень трудная игра для москвичей, - приводит слова Рейнгольда корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева.- Но я доволен командой в одном: «Спартак» проявил характер, «на зубах» вытащили победу. Да, многие еще не в форме, но команда работала, доволен самоотдачей ребят и тем, что проявили характер. А что касается игры «Зенит» - «Урал», то меня опять разочаровали наши футбольные чиновники. Мое мнение, что «Урал» здесь «сплавили».
- Что вы имеете в виду?
- Я о том, как был забит второй мяч в ворота «Урала». Куда мы катимся вообще?! Да и «Зениту» абсолютно не нужна такая «помощь». Ему сейчас делают медвежью услугу, которая потом аукнется. Зачем засчитывать мяч, где метр вне игры? Поэтому я не считаю, что «Зенит» выиграл у «Урала», ведь команда соперника потом просто «села». И в то же время глава судейского департамента Егоров говорит, что они здорово работают. Это безобразие! До каких пор это будет продолжаться? Я позвонил Володе Пономареву - заслуженный человек, играл в ЦСКА, в сборной СССР. Он тоже возмущен происходящим. Я за справедливость. Понимаю настроение ребят из «Урала», которым плюнули в душу.
- В прошедшем туре первые победы в чемпионате одержали чемпион и серебряный призер «Локомотив» и ЦСКА. Что думаете по поводу их перспектив в чемпионате?
- Мое мнение, у ЦСКА будут громадные трудности. Команда не укомплектована — что здесь говорить? Игры никакой. Да, взяли три очка за счет дисциплины, за счет выполнения задач, которые поставил Ганчаренко. Но там нет половины состава. А сейчас нагрузки будут все больше. Что касается «Локомотива», то он, думаю, очки потихоньку будет подбирать. Авансов больших я давать не могу — говорю то, что вижу.
- Одержало первую победу и «Динамо», крупно обыгравшее «Уфу» 3:0.
- «Уфа» меня в том матче разочаровала. Все-таки команда участвует в Лиге Европы. Попадается соперник чуть посильнее — команда сдувается. Такого не должно быть. Они вчистую проиграли «Динамо».
-В предстоящие выходные пройдет дерби «Спартак» - «Динамо». Чего от него ожидать?
- Я-то жду, конечно, что выиграет «Спартак». Многие говорят, что «Краснодар» в прошедшем туре был лучше «Спартака». Согласен в отдельных моментах, да. Но если разобрать эту игру, то увидим, что в первом тайме предпочтительнее выглядел «Спартак», во втором - «Краснодар». Но дело в том, что красно-белые набирают физически, команда выиграла — они с настроением подойдут к дерби. «Динамо» сейчас тоже в порядке. С «Уфой» они играли с большим преимуществом и показали привлекательный футбол. Думаю, будет хорошая игра. Предпочтение отдаю «Спартаку» только в том, что по составу красно-белые все-таки посильнее, там более мастеровитые футболисты — это может сыграть решающую роль. Жду интересного матча и надеюсь, что спартаковцы далеко «Зенит» не отпустят.
- Принципиальные соперники «Зенит» и «Спартак» после четырех туров - на первых строчках турнирной таблицы. Обе команды пока не проигрывали в чемпионате страны, при этом у «Зенита» стопроцентный результат. По игре, кто сегодня выглядит предпочтительнее?
- Что я могу сказать? Выиграл в последнем туре и «Зенит», выиграл и «Спартак». Красно-белым, конечно, более трудно далась победа: в Краснодаре была очень трудная игра для москвичей, - приводит слова Рейнгольда корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева.- Но я доволен командой в одном: «Спартак» проявил характер, «на зубах» вытащили победу. Да, многие еще не в форме, но команда работала, доволен самоотдачей ребят и тем, что проявили характер. А что касается игры «Зенит» - «Урал», то меня опять разочаровали наши футбольные чиновники. Мое мнение, что «Урал» здесь «сплавили».
- Что вы имеете в виду?
- Я о том, как был забит второй мяч в ворота «Урала». Куда мы катимся вообще?! Да и «Зениту» абсолютно не нужна такая «помощь». Ему сейчас делают медвежью услугу, которая потом аукнется. Зачем засчитывать мяч, где метр вне игры? Поэтому я не считаю, что «Зенит» выиграл у «Урала», ведь команда соперника потом просто «села». И в то же время глава судейского департамента Егоров говорит, что они здорово работают. Это безобразие! До каких пор это будет продолжаться? Я позвонил Володе Пономареву - заслуженный человек, играл в ЦСКА, в сборной СССР. Он тоже возмущен происходящим. Я за справедливость. Понимаю настроение ребят из «Урала», которым плюнули в душу.
- В прошедшем туре первые победы в чемпионате одержали чемпион и серебряный призер «Локомотив» и ЦСКА. Что думаете по поводу их перспектив в чемпионате?
- Мое мнение, у ЦСКА будут громадные трудности. Команда не укомплектована — что здесь говорить? Игры никакой. Да, взяли три очка за счет дисциплины, за счет выполнения задач, которые поставил Ганчаренко. Но там нет половины состава. А сейчас нагрузки будут все больше. Что касается «Локомотива», то он, думаю, очки потихоньку будет подбирать. Авансов больших я давать не могу — говорю то, что вижу.
- Одержало первую победу и «Динамо», крупно обыгравшее «Уфу» 3:0.
- «Уфа» меня в том матче разочаровала. Все-таки команда участвует в Лиге Европы. Попадается соперник чуть посильнее — команда сдувается. Такого не должно быть. Они вчистую проиграли «Динамо».
-В предстоящие выходные пройдет дерби «Спартак» - «Динамо». Чего от него ожидать?
- Я-то жду, конечно, что выиграет «Спартак». Многие говорят, что «Краснодар» в прошедшем туре был лучше «Спартака». Согласен в отдельных моментах, да. Но если разобрать эту игру, то увидим, что в первом тайме предпочтительнее выглядел «Спартак», во втором - «Краснодар». Но дело в том, что красно-белые набирают физически, команда выиграла — они с настроением подойдут к дерби. «Динамо» сейчас тоже в порядке. С «Уфой» они играли с большим преимуществом и показали привлекательный футбол. Думаю, будет хорошая игра. Предпочтение отдаю «Спартаку» только в том, что по составу красно-белые все-таки посильнее, там более мастеровитые футболисты — это может сыграть решающую роль. Жду интересного матча и надеюсь, что спартаковцы далеко «Зенит» не отпустят.
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