"ПСЖ" принял решение по Шевалье - источник

"ПСЖ" может расстаться с голкипером Люка Шевалье уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

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Об этом сообщает Canal+. Парижский клуб допускает как продажу вратаря, так и его уход на правах аренды. Руководство опасается, что недостаток игровой практики приведёт к снижению рыночной стоимости француза. Однако перед расставанием с Шевалье "ПСЖ" намерен найти голкипера высокого уровня, способного стать альтернативой Матвею Сафонову.



Шевалье выступает за парижан с 2025 года.