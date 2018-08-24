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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Полные результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка России
По итогам состоявшейся сегодня в Москве жеребьёвки 1/16 финала Кубка России стали известны все соперники команд премьер-лиги. Действующий обладатель трофея «Тосно» был расформирован и не принимает участия в нынешнем розыгрыше, а вот финалист курский «Авангард» снова успешно продвигается по сетке: в 1/16 финала ему будет противостоять «Краснодар».
Полные результаты жеребьёвки, в которой приняли участие 9 команд ПФЛ, выглядят следующим образом:
«Луки-Энергия» (ПФЛ, Великие Луки, Псковская область) — «Енисей»
«Тюмень» (ФНЛ) — ЦСКА
«Торпедо» (ПФЛ) — «Динамо»
«Черноморец» (ПФЛ) — «Спартак»
«СКА-Хабаровск» (ФНЛ) — «Ахмат»
«Авангард» (ФНЛ) — «Краснодар»
«Сызрань-2003» (ПФЛ, Самарская область) — «Ростов»
«Балтика» (ФНЛ) — «Локомотив»
«Химки» (ФНЛ) — «Рубин»
«Волгарь» (ПФЛ) — «Зенит»
«Тамбов» (ФНЛ) — «Крылья Советов»
«Сахалин» (ПФЛ) — «Арсенал»
«Нефтехимик» (ПФЛ) — «Урал»
«Нижний Новгород» (ФНЛ) — «Уфа»
«Чайка» (ПФЛ, Песчанокопское, Ростовская область) — «Анжи»
«Динамо Барнаул» (ПФЛ) — «Оренбург»
Стоит отметить, что из-за реконструкции собственного стадиона «Сахалин» проводит домашние матчи на в Томске, но может согласиться на перенос игры на территорию соперника, если тот возьмёт на себя все расходы по организации встречи.
Полные результаты жеребьёвки, в которой приняли участие 9 команд ПФЛ, выглядят следующим образом:
«Луки-Энергия» (ПФЛ, Великие Луки, Псковская область) — «Енисей»
«Тюмень» (ФНЛ) — ЦСКА
«Торпедо» (ПФЛ) — «Динамо»
«Черноморец» (ПФЛ) — «Спартак»
«СКА-Хабаровск» (ФНЛ) — «Ахмат»
«Авангард» (ФНЛ) — «Краснодар»
«Сызрань-2003» (ПФЛ, Самарская область) — «Ростов»
«Балтика» (ФНЛ) — «Локомотив»
«Химки» (ФНЛ) — «Рубин»
«Волгарь» (ПФЛ) — «Зенит»
«Тамбов» (ФНЛ) — «Крылья Советов»
«Сахалин» (ПФЛ) — «Арсенал»
«Нефтехимик» (ПФЛ) — «Урал»
«Нижний Новгород» (ФНЛ) — «Уфа»
«Чайка» (ПФЛ, Песчанокопское, Ростовская область) — «Анжи»
«Динамо Барнаул» (ПФЛ) — «Оренбург»
Стоит отметить, что из-за реконструкции собственного стадиона «Сахалин» проводит домашние матчи на в Томске, но может согласиться на перенос игры на территорию соперника, если тот возьмёт на себя все расходы по организации встречи.
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