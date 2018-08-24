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Полные результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка России

По итогам состоявшейся сегодня в Москве жеребьёвки 1/16 финала Кубка России стали известны все соперники команд премьер-лиги. Действующий обладатель трофея «Тосно» был расформирован и не принимает участия в нынешнем розыгрыше, а вот финалист курский «Авангард» снова успешно продвигается по сетке: в 1/16 финала ему будет противостоять «Краснодар».

Полные результаты жеребьёвки, в которой приняли участие 9 команд ПФЛ, выглядят следующим образом:

«Луки-Энергия» (ПФЛ, Великие Луки, Псковская область) — «Енисей»

«Тюмень» (ФНЛ) — ЦСКА

«Торпедо» (ПФЛ) — «Динамо»

«Черноморец» (ПФЛ) — «Спартак»

«СКА-Хабаровск» (ФНЛ) — «Ахмат»

«Авангард» (ФНЛ) — «Краснодар»

«Сызрань-2003» (ПФЛ, Самарская область) — «Ростов»

«Балтика» (ФНЛ) — «Локомотив»

«Химки» (ФНЛ) — «Рубин»

«Волгарь» (ПФЛ) — «Зенит»

«Тамбов» (ФНЛ) — «Крылья Советов»

«Сахалин» (ПФЛ) — «Арсенал»

«Нефтехимик» (ПФЛ) — «Урал»

«Нижний Новгород» (ФНЛ) — «Уфа»

«Чайка» (ПФЛ, Песчанокопское, Ростовская область) — «Анжи»

«Динамо Барнаул» (ПФЛ) — «Оренбург»

Стоит отметить, что из-за реконструкции собственного стадиона «Сахалин» проводит домашние матчи на в Томске, но может согласиться на перенос игры на территорию соперника, если тот возьмёт на себя все расходы по организации встречи.
Сегодня, 12:31
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№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Цитата: Босх
а "СЕТКИ" нету ???
Чтоб сразу прикинуть...будет Рубин упираться с Химками,или сольет?
Например...

Ну Ростов на Зенит выходит, если конечно оба выиграют)

А Рубин на Динамо...

Динамо тоже думало, что на Шинник выйдет...)

Цитата: Босх
а "СЕТКИ" нету ???
Чтоб сразу прикинуть...будет Рубин упираться с Химками,или сольет?
Например...

Сетка


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 13:22) #
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Босх,
Рубин на победителя Динамо-Торпедо по сетке


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:19) #
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Цитата: Босх
а "СЕТКИ" нету ???
Чтоб сразу прикинуть...будет Рубин упираться с Химками,или сольет?
Например...

Ну Ростов на Зенит выходит, если конечно оба выиграют)

А Рубин на Динамо...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 13:01) #
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online

Сборная команд ФНЛ-ПФЛ - Сборная команд Премьер-лиги -
счет будет 9 : 7 в пользу Сборной команд ФНЛ-ПФЛ !!! (Вангую)
Не посрамите, 1-я лига и 2-я лига - Дайте мощный бой "премьерщикам" !
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 12:43) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
а "СЕТКИ" нету ???
Чтоб сразу прикинуть...будет Рубин упираться с Химками,или сольет?
Например...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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