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"Волгарь": матч с "Зенитом" - наш шанс указать "Газпрому" на ошибку

Руководитель "Волгаря" Денис Саблин прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка России.

Напомним, астраханская команда сыграет дома с "Зенитом".

"Когда смотрели жеребьёвку, все ждали и надеялись, что нам выпадет "Зенит". Это шанс дать городу футбольный праздник. Мыслей о страхе и так далее у нас нет. Настраиваемся хорошо провести это мероприятие, постараться дать результат. Опыт у нашего клуба выбивать гранды есть. К нам и ЦСКА приезжал, и финал Кубка наш город принимал. Поэтому мы только рады, что соберётся полный стадион. Опасений нет.

Этот матч для нас возможность показать нашему бывшему спонсору — "Газпрому", что команда есть, что мы живы. Это шанс обратить внимание на нас снова. Чтобы "Газпром" подумал, что решение перестать нас спонсировать — было ошибкой", - цитирует Саблина "Чемпионат.сом".
Теги: Волгарь Зенит
Сегодня, 19:17
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(3)
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:22) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
... Это шанс дать городу футбольный праздник....
На этом можно было и остановиться...но раз сказал А, говори...почему
Газпром отказался от финансирования? Может воровали не много, а очень много, не делились...просто так деньги не дают и не отнимают....
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 20:06) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Цитата: Ganjaman Pirosso
Вы ебанулись что ли?

Вы ебанулись что ли?


Вежливо поинтересовался Саблин у Газпрома.

а чё из провинции все гении выходят ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:06) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
Правильно
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:59) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ganjaman Pirosso
Вы ебанулись что ли?

Вы ебанулись что ли?


Вежливо поинтересовался Саблин у Газпрома.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 19:33) #
  • 0
  •  (2)

Вы ебанулись что ли?

Вы ебанулись что ли?
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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