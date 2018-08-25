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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Хохлов: Ташаеву надо готовиться к кричалкам динамовских болельщиков
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о старте сезона и подготовке к дерби со "Спартаком".
- Все живы-здоровы, вернулся и Луценко, и Марков себя нормально чувствует. Антона Терехова пока рано привлекать к занятиям даже по индивидуальной программе, у него было 2 тяжёлые травмы.
6 очков пошли в копилочку, но мы хотели мощнее стартануть. Удаление Азиза в первом матче нам помешало. Тяжело, когда теряешь основного опорника, который наигрывался. После первой победы немножко выдохнули. Эмоциональный фон лучше, восстанавливаются игроки лучше.
Мы были двумя руками за то, чтобы Жоаозиньо оказался у нас после того, как поднял всю возможную информацию, в том числе о личностных качествах. Ему ещё играть и играть, даже не проходя сборы с командой, он приехал в хорошем состоянии.
Азиз с Хольменом я вижу, понимают, но почти не говорят. Азизу я могу по-испански объяснить, стараемся на английском объяснять. Все футбольные термины они знают, переводчик не нужен. Володя Рыков их подгоняет, чтобы учили русский.
Посмотрите, откуда "Спартака" забил все голы в этом сезоне. Это наигранная комбинация с подачей на дальнюю штангу. У них идёт розыгрыш, они вытаскивают из штрафной дополнительных игроков соперника и разрежают пространство, которым умело пользуются.
Жиго — хороший игрок, мне он понравился по первым турам. Также у них великолепно играет головой Зе Луиш, Промес делает передачи, высоко прыгает Мельгарехо. Есть футболисты, которые очень неплохо могут сыграть на стандартах.
Поддержка болельщиков на прошлой игре со "Спартаком" была сумасшедшей, и я думаю, что в этот раз будет то же самое. Мы постараемся не огорчить их. В адрес Ташаева будут кричалки, я в этом даже не сомневаюсь. Но мы во время матча будем не кричалки слушать, а следить за происходящим на футбольном поле. Это Ташаеву нужно к этому готовиться, - сказал Хохлов в эфире клубного телевидения.
- Все живы-здоровы, вернулся и Луценко, и Марков себя нормально чувствует. Антона Терехова пока рано привлекать к занятиям даже по индивидуальной программе, у него было 2 тяжёлые травмы.
6 очков пошли в копилочку, но мы хотели мощнее стартануть. Удаление Азиза в первом матче нам помешало. Тяжело, когда теряешь основного опорника, который наигрывался. После первой победы немножко выдохнули. Эмоциональный фон лучше, восстанавливаются игроки лучше.
Мы были двумя руками за то, чтобы Жоаозиньо оказался у нас после того, как поднял всю возможную информацию, в том числе о личностных качествах. Ему ещё играть и играть, даже не проходя сборы с командой, он приехал в хорошем состоянии.
Азиз с Хольменом я вижу, понимают, но почти не говорят. Азизу я могу по-испански объяснить, стараемся на английском объяснять. Все футбольные термины они знают, переводчик не нужен. Володя Рыков их подгоняет, чтобы учили русский.
Посмотрите, откуда "Спартака" забил все голы в этом сезоне. Это наигранная комбинация с подачей на дальнюю штангу. У них идёт розыгрыш, они вытаскивают из штрафной дополнительных игроков соперника и разрежают пространство, которым умело пользуются.
Жиго — хороший игрок, мне он понравился по первым турам. Также у них великолепно играет головой Зе Луиш, Промес делает передачи, высоко прыгает Мельгарехо. Есть футболисты, которые очень неплохо могут сыграть на стандартах.
Поддержка болельщиков на прошлой игре со "Спартаком" была сумасшедшей, и я думаю, что в этот раз будет то же самое. Мы постараемся не огорчить их. В адрес Ташаева будут кричалки, я в этом даже не сомневаюсь. Но мы во время матча будем не кричалки слушать, а следить за происходящим на футбольном поле. Это Ташаеву нужно к этому готовиться, - сказал Хохлов в эфире клубного телевидения.
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