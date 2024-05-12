Под руководством Слуцкого команда одержала три победы и два раза сыграла вничью. "Шанхай" за 11 туров набрал 27 очков и сейчас возглавляет турнирную таблицу китайской Суперлиги, ни разу не проиграв. На счету клуба восемь побед и три ничьи, 25 забитых мячей и четыре пропущенных. От ближайшего преследователя команда Леонида Слуцкого оторвалась на четыре очка.
Напомним, российский специалист начал работать в китайском клубе с 1 января 2024 года. По информации СМИ, к Леониду Слуцкому в Шанхае может присоединиться нападающий "Локомотива" Артем Дзюба, у которого истекает контракт в конце текущего сезона.
Леонида Слуцкого второй раз подряд признали тренером месяца в чемпионате Китая
Леонида Слуцкого второй раз подряд признали лучшим тренером в чемпионате Китае, российский специалист возглавляет "Шанхай Шэньхуа".
Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС