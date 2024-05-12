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Гаич - о "сухаре" Торопа в матче с "Зенитом": Слава сыграл великолепно

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Защитник ЦСКА Милан Гаич оценил игру голкипера "армейцев" Владислава Торопа в победном матче с "Зенитом".
Фото: ЦСКА
"Это нормально, когда против такой команды, как "Зенит", будут моменты у наших ворот. Но Слава Тороп сегодня сыграл великолепно. Заслужил ли он выйти в среду? Не знаю, это вопрос к тренерскому штабу", - сказал Гаич.

ЦСКА смог добиться победы над "Зенитом" в Санкт-Петербурге, единственный гол с пенальти забил Федор Чалов (0:1). В стартовом составе на матч с "сине-бело-голубыми" вышел Владислав Тороп, а Игорь Акинфеев остался на скамейке. Петербуржцы в последние полчаса старались отыграться, в концовке игры несколько раз вынужден был включаться голкипер "армейцев" Владислав Тороп. В компенсированное время вратарь отбил из ближнего верхнего угла опасный удар вышедшего со скамейки бразильца Педро.

После поражения при своих болельщиках "Зенит" потерял лидерство в чемпионате России, у коллектива из Санкт-Петербурга осталось 51 очко, "Динамо" набрало 52 балла и занимает первое место, на третьей строчке идет "Краснодар", в активе "быков" 50 очков.

Источник: Metaratings

Милан Гайич ЦСКА Тороп
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