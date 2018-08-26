Евгений Савин женится на белорусской певице

Телеведущий, спортивный комментатор и бывший футболист Евгений Савин собирается жениться. Его избранницей стала белорусская певица, солистка минского джазового коллектива Sahara Band Дарья Говзич.Для Дарьи Говзич этот брак станет первым, а для Евгения Савина - вторым. Дата свадьбы пока неизвестна.