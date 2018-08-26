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Евгений Савин женится на белорусской певице

Телеведущий, спортивный комментатор и бывший футболист Евгений Савин собирается жениться. Его избранницей стала белорусская певица, солистка минского джазового коллектива Sahara Band Дарья Говзич.



Для Дарьи Говзич этот брак станет первым, а для Евгения Савина - вторым. Дата свадьбы пока неизвестна.
Теги: Савин
Сегодня, 12:02
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