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Красота футбола. Какие девушки бывали на стадионах в 5-м туре

Самые красивые представительницы прекрасного пола, замеченные на футболе в эти выходные. В главных трендах традиционно "Спартак" и "Рубин".

Вот уже 6 лет я прихожу болеть за #арсеналтула с отцом ? . Мы сидим на западе и всегда не согласны, что нас называют тихими. Мы ещё ого-го как орем. Согласна с тем, что интеллигентный запад... только на наших трибунах «куда бежишь, бл@дь, пас отдай!» заменяют на «ой, как-то не точно получается» ? Но это только во время первого тайма. Потом мы раскрепощаемся и ещё фору дадим в замысловатых матерных выражениях ?? . Мы ходили на одни и те же места уже 5 лет (в этом году нас переманили на 5 сектор), поэтому знаем друг друга ряда на 3 вверх и вниз, мест на 10 вправо и влево, тепло приветствуем друг друга, спрашиваем о семьях и работах. Удивляемся, когда не видим кого-то на своём месте. Такой вот уют ?? . А я папина дочка ??? @pfc_arsenal @fcarsenaltula #арсенал #арсеналочка

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???? #рубинцска

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??? #СпартакДинамо#спартакмосква

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Как и полагалось - город чист, потому что...банана банана мама...? С победой, кб роднуши! ??????? Всех люблю! Напрыгалась, накричалась и напелась за все наверное два года отсутствия! Ехуууу! Я вернулась домой и я СЧАСТЛИВА! ?? П.с. остальной фотоотчёт зявтра. Сплу ??? #спартакмосква#вынеслимусор#пошизиланаславу#шиза#север#трибунаБ#бананамама#бананабананамама#спартакдинамо#фкспартакмосква#янаОткрытиеАрене#ультрас#спартакмосквамоялюбовь?#люблюспартак#оукб#spartakgirls#spartakbeauty#instasport#fans#soccer#рфпл#блонди#sportgirl#спортивнаямама#sportmom

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2:1 ??#спартакдинамо #???

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Поддерживаем команду независимо от результата ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Самое главное- это терпеть, биться, оставаться сильным, даже когда тяжело, и иметь смелость брать игру на себя ??? Поэтому потихонечку покоряем выход в групповой этап ЛЕ ! ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? И, конечно, ждем исторический матч с Глазго Рейнджерс ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? #фкуфа #fcufa #уфазенит #фкзенит #рпл #зенит #уфа #20сектор #нефтяник #soccer #всяуфа #любимыеболельщики #уфавуефа #встретимсянафутболе #всенафутбол #ufa #weareufa #football #рейнджерсуфа #rangers #rangersufa @20sctr @ufafc

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#уфазенит#фкуфа Болеем за наших ??

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Теги: Спартак Уфа Зенит
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№1 Написал: joaquine Тюмень (Сегодня, 19:41) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Где здесь красота футбола? *ляди какие-то стрёмные..


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Пути господни не железнодорожны..
Регистрация: 26.05.2009 [жалоба]
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