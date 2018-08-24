Красота футбола. Какие девушки бывали на стадионах в 5-м туре

Наверно,что-то всё-таки остаётся неизменным?????#уралахмат#fcural#footballseason#ekbcity#russianlifestyle#footballinmyheart #footballiseverywhere? A post shared by vissshenka (@vissshenka) on Aug 25, 2018 at 9:39am PDT

???? #рубинцска A post shared by Марина (@marinatikhomirova13) on Aug 27, 2018 at 12:18am PDT

??? #СпартакДинамо#спартакмосква A post shared by ???Anastasia ? (@anastasia_lyapina1) on Aug 25, 2018 at 12:43pm PDT

Победное дерби?#??#спартакдинамо#спартак#янаоткрытиеарене#fcsm#спартакмосква A post shared by Kristina (@kit__kosatka) on Aug 25, 2018 at 12:31pm PDT

Неожиданно попала на матч #спартакдинамо ?#счастьюнетпредела?? A post shared by Люда (@ludmila689) on Aug 25, 2018 at 11:56am PDT

Насыщенный выходной с друзьями?#локомотиванжи#глазами_болельщиков A post shared by ????? ???????? (@chipoll_) on Aug 27, 2018 at 4:12am PDT

Самые красивые представительницы прекрасного пола, замеченные на футболе в эти выходные. В главных трендах традиционно "Спартак" и "Рубин".