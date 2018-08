Красота футбола. Какие девушки бывали на стадионах в 5-м туре

Побывала на футбольном стадионе первый раз. . . Атмосфера на трибунах, особенно в начале матча захватывает. Поддержка мощная ? Расстроила наша команда. Буду предельно честной и прямолинейной: игра никакая, пас в никуда, нет слаженности команды. Я довольна, что вчера окунулась в эту футбольную жизнь. Я ещё не раз буду на матчах, мне понравилось ? #арсеналростов#стадион#тула#матч#футбол

A post shared by SVETLANA.DI (@_svetlana_di_) on Aug 25, 2018 at 1:12am PDT