Андрей Тихонов о словах Егорова: бревно из глаза можно достать и засунуть судье в другое место

Наставник "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал слов главы департамента судейства РФС Александра Егорова, который извинился перед ним за плохое качество судейства матча с "Енисеем" (0:1) Михаилом Вилковым.– В словах Егорова есть такая цитата: "Что касается его оценки судейства, то пускай он тренирует свою команду". Так мы и тренируем. Но получается так, что одним-двумя свистками определяется не только судьба тренера, но и футболистов, болельщиков и, конечно, руководителей, которые вкладывают деньги в команды. А иногда ошибочные свистки случаются преднамеренно, как было вчера.– Хочется сказать о бревне в глазу… Но не стану развивать эту тему. Извинения его я принимаю, но в семью лезть не надо. Семья – это святое. Подчеркиваю: Семья – это святое! А то бревно из глаза можно достать и засунуть в другое место человеку, который обслуживал игру.– Думаю, нам нужно вводить систему VAR, и тогда все эти разговоры пропадут, и никакой критики арбитров не будет. Поймите правильно, у судей бывают преднамеренные и непреднамеренные ошибки. Так вот вчерашние ошибки очень сильно повлияли на игру. Не хочу рассказывать всего, что происходило на игре, в том числе диалоги судей с футболистами. Но скажу одно: так вести себя, как это делал Вилков, нельзя.Повторяю, если мы введем систему VAR то никто ничего не будет валить на судей. В таком случае решения станут приниматься коллегиально, а сегодня наши арбитры принимают решения, как хотят. Я не говорю абсолютно про всех судей, но то, что было вчера… Такого я не видел даже в первой лиге! Подобной наглости просто нет! Хотя я работал там два года – с "Енисеем" и "Крыльями".Это футбольный беспредел. Если бы так судили топ-команду России, то этого судьи бы уже не было в РФС. А с командами, которые немного ниже рангом и не обладают всемогуществом, можно делать все, что хочешь. Это и называется – беспредел.– Бывают ошибки, когда судья где-то не увидел 20-30 сантиметров, ну что ж поделаешь – это обстоятельства. Но бывают вопиющие моменты. Мы же люди и понимаем, что судья может не увидеть, не успеть и так далее. А бывает… В общем, когда у нас появится система VAR, тогда все это прекратится.