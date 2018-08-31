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ЦСКА объявил о подписании Нисимуры

Московские "армейцы" в довольно своеобразном стиле представили новичка команды японца Такуму Нисимуру



А потом последовало и официальное объявление.



Японский нападающий подписал с ЦСКА четырёхлетний контракт. Ранее 21-летний Нисимура выступал за команду "Вегалта Сендай".

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Теги: ЦСКА Насимура
Сегодня, 11:07
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(3)
№23 Написал: ЗАУР СПБ (Сегодня, 12:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак» Нч
ЦСКА !!!! это темная лошадка РПЛ.
Регистрация: 13.02.2016 [жалоба]
№22 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:04) #
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Цитата: Viper
Рестайлинговая Хонда?

Вроде как, марка громкоговорителя.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№21 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 12:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: KAZAK
ну а с киргизами погорячился)) - увы ни одного....

Ну типа Ахметов и Нисимура.
Сорян за шовинизм, но азиаты все на одно лицо - киргизы)

Так он же болгарин.
Да? А какая разница. (с)
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№20 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 12:01) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
С такими трансферами,даже в 3 не попасть,видать Гинер совсем на мели.



У них и цели такой нет , 5 место предел мечтаний
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№19 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 12:00) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Макс. Р.
Нормально получается. Два хорвата, два бразильца, два исландца, два киргиза.


Что то со счётом у тебя не то. Исландец один пока - второй под вопросом, бразилец так же один - второй уже русский, ну а с киргизами погорячился)) - увы ни одного....


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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
№18 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: andrej95602
Цитата: shtnk19
Глупее ещё никто не сподобился сделать

Роша, Ханни. Так что за своим дерьмом следи.


Ханни сильнее всех ваших игроков,а Роша скоро надеюсь покажет то что он умеет,теперь надеюсь ему дадут для этого больше времени.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№17 Написал: safonas (Сегодня, 11:59) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Макс. Р.
Нормально получается. Два хорвата, два бразильца, два исландца, два киргиза.

каждой твари по паре?)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№16 Написал: anonymous (Сегодня, 11:53) #
  • +1
  •  (1)
online

странное "усиление", но игра покажет
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№15 Написал: andrej95602 (Сегодня, 11:52) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: SPV 77
Все трансферы для борьбы за 6-8 место в РПЛ

С поросятней бодаться.
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№14 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 11:51) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА


Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№13 Написал: Бриг (Сегодня, 11:51) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Коляс
Честно говоря не понимаю армейских хотелок по поводу Облякова. По этому сезону выглядит как наш Ефремов, то есть никак.

Для каждого дерева ( в хорошем смысле слова), нужен свой "папа Карло"..Семак, начал из него футболиста делать, не доделал,ушел в Зенит..У его сменщика, чего-то не получается, может Гончарекно, из него произведение искусства сделает..Вспоминается интервью, одного из ваших бывших африканских форвардов..Примерно так сказал о Гончаренко, что он для меня как папа, по полю за руку водит...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№12 Написал: andrej95602 (Сегодня, 11:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: shtnk19
Глупее ещё никто не сподобился сделать

Роша, Ханни. Так что за своим дерьмом следи.
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:42) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
С такими трансферами,даже в 3 не попасть,видать Гинер совсем на мели.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№10 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 11:39) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
Гинер что то знает, или зачем так много легов берете?

10 +15 будет.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№9 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 11:33) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Макс. Р.
Нормально получается. Два хорвата, два бразильца, два исландца, два киргиза.

Гинер что то знает, или зачем так много легов берете?


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№8 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 11:30) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все трансферы для борьбы за 6-8 место в РПЛ
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 11:29) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Нормально.
Честно говоря не понимаю армейских хотелок по поводу Облякова. По этому сезону выглядит как наш Ефремов, то есть никак.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№6 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 11:26) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Нормально получается. Два хорвата, два бразильца, два исландца, два киргиза.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 11:21) #
  • +2
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
центральный спортивный клуб аниме joy


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: лад USSR (Сегодня, 11:21) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Добро пожаловать, Такума!
Это также хороший маркетинговый ход. Японцы всегда внимательно следят за своими соплеменниками за рубежом.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 11:21) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Первый пошёл... Ещё исландец и Обляков сегодня.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№2 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 11:16) #
  • -1
  •  (7)

Рестайлинговая Хонда?


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 11:15) #
  • -15
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Глупее ещё никто не сподобился сделать
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
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