ЦСКА объявил о подписании Нисимуры

Такума, ты дома! ??



Японский форвард подписал контракт с #ЦСКА на четыре года!https://t.co/dyNEIDT6zG pic.twitter.com/ETIdPXbGtA — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 31, 2018

Московские "армейцы" в довольно своеобразном стиле представили новичка команды японца Такуму НисимуруА потом последовало и официальное объявление.Японский нападающий подписал с ЦСКА четырёхлетний контракт. Ранее 21-летний Нисимура выступал за команду "Вегалта Сендай".