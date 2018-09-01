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Федор Чалов: не слежу за гонкой бомбардиров. Главное, чтобы у ЦСКА все было хорошо

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, оформивший хет-трик в матче 6-го тура РПЛ с "Уралом" (4:0), заявил, что не следит за гонкой лучших бомбардиров.

- Какие впечатлениями от матча?

- Я рад забить три гола. В целом, большое спасибо нашим болельщикам за поддержку, нам это помогает и хочется больше забивать.

- Ожидали от себя, что удастся забить три мяча?

- Об этом вообще не думал. Первый гол был курьезный, во втором хорошо разыграли, а в третьем не сильно попал по мячу, но он залетел.

- Показалось, что после первого гола поймали кураж...

- Конечно, было много моментов. Хорошо, что победили и не пропустили. Готовимся к следующей игре.

- Показалось, что не повезло сегодня "Уралу". Пенальти не забили, опасные моменты были. У ЦСКА есть проблемы в обороне?

- "Урал" тоже хорошо играет, пытается играть в футбол, у них были моменты. Акинфеев угадал пенальти, заставил промахнуться.

- Вы возглавил гонку бомбардиров. Будете сражаться до последнего?

- Не слежу за этим, честно говоря. Главное, чтобы у ЦСКА все было хорошо. Как нападающий хочу забивать в каждой игре и становиться лучше.

Rusfootball.info
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 19:29
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(2)
№4 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Главное не зазвездится. А остальное все придет.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 19:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Молодец,Федякак.Растешь на глазах.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 19:35) #
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online

Слова сказаны. Надеемся.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: KARASS (Сегодня, 19:34) #
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online

МАЛАДЭЦ wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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