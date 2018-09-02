Новости партнеров

"Спартак" отскочил или мог обыграть "Зенит"?

Массимо Каррера впервые не проиграл в Питере. Без Промеса атака "Спартака" не впечатлила, а "Зенит" в концовке не сумел дожать красно-белых.

Кто будет забивать в "Спартаке"?

"Спартак" при Каррере стал самой бьющей командой чемпионата. Во многом, это была заслуга как раз Квинси Промеса, который порой даже перебарщивал с ударами после смещений с фланга. И после ухода голландца поддерживать статус команды, доводящей большую часть атак до удара, представлялось задачей сложной.

Атакующее трио красно-белых на матч "Зенита" удивляло не только болельщиков, но и защитников питерцев. Эффект неожиданности от Карреры сработал только в первом тайме. Оказалось, что питерцам стоило больше переживать за своих защитников, чем недоумевать по поводу отсутствия Адриано и Ханни в основе "Спартака". Потому что тот же Набиуллин довольно слабо играл в отборе против Ломовицкого, а Иванович со Смольниковым не успевали сначала за Рошей, а потом и за Мельгарехо.

К чему это все. Да к тому, что "Спартак" имел моменты (или даже полумоменты), чтобы забить. Были ключевые передачи, а ключевого удара – нет. Это теперь головная боль Массимо Карреры. Зе Луиш – настоящий столб, цепляющийся за мячи. Но против топов он, по большей части, играл в подыгрыше. И сегодня также. Только раньше он сбрасывал на Промеса, а теперь Ломовицкого. А это две большие разницы. Ждать когда наберет кондиции Адриано? Продолжать верить в молодежь? Какие есть еще варианты у Карреры? На одних стандартах далеко не уедешь.

У "Зенита" Дзюбозависимость

Сергей Семак понимает, какой кураж поймал Артем Дзюба, поэтому и строит большинство атак "Зенита" через него. Но похоже, что сине-бело-голубые превращаются в команду одного игрока. Раньше таким был Халк, теперь им становится Артем Дзюба. С одной стороны, это крутая история, когда на наших глазах форвард прогрессирует от игры к игре (и это не слова, а реальность). С другой стороны, "Зенит", при отсутствии Дзюбы, будет страдать.

"Спартак" отскочил или мог обыграть "Зенит"?


В матче против "Спартака" Дзюбу (касаний больше, чем у Мака и Дриусси) нагружали достаточно много. Да и он не стеснялся работы, часто оттягиваясь в центр поля, чтобы принять передачу или закидушку от Ивановича или Нету. Все острые моменты, которые были у "Зенита" в игре, происходили при непосредственном участии Артема. Единственное расстроило, что когда в концовке его начали по очереди "съедать" Боккетти с Джикией, Дзюба немного поплыл, начал нервничать и его игра потеряла необходимую тонкость.

Когда поправится Александр Кокорин, у Семака будет еще один вариант в нападении. Но пока надо надеяться на здоровье Дзюбы. Заболотный – игрок, который не способен так эффективно сыграть в подыгрыше. Антона позиционируют как футболиста, нацеленного на завершение. А у него и с реализацией дела обстоят не лучшим образом. Для навала он – идеальный вариант. И то, если рядом дежурит Дзюба. В концовке матча защиту "Спартака" они напрягли, но забить так и не сумели.

А ведь кураж может и закончиться. После красно-белых Дзюба уже был не столь словоохотлив с журналистами, прошмыгнув мимо них и оставив без своих улыбчивых комментариев. Странно. Общаться только после побед что ли?

Лучший матч Фернандо в этом сезоне

А помните, как в прошлом году зенитовцы издевались над неуклюжим Фернандо. Когда бразилец после чемпионства устроил праздник живота и долго-долго втягивался в новый сезон. На этот раз Фернандо совсем не по-бразильски подошел к подготовке на тренировочных сборах. У опорного хава "Спартака" пока вообще не видно проблем с лишним весом, так он еще и прибавляет по ходу.

Против "Зенита" Фернандо был лучшим в составе "Спартака". Мало того, что он своими диагоналями разгонял атаки, так еще и выгрызал все в середине поля. Против него Семак выдвинул играть лично Паредеса, но аргентинец не часто успевал прессинговать оппонента, потому что сам с трудом выбирался из-под атак Глушакова на пару с Зобниным.



Цифры Фернандо впечатляют. Бразилец уже не бросал игроков в своей штрафной, как это было в Салониках. Он не нервничал, отсюда и 0 в графе "Совершенные фолы". Это был тот самый чемпионский Фернандо, о котором так грустил в "Зените" Мирча Луческу (не к ночи будет помянут). На сколько хватит бразильца? Или же он такой уровень собирается показывать только во встречах с топами? Тогда этого маловато.

Далер Кузяев – монстр обороны

А пока Паредес раскачивается, за ним все в опорной зоне подчищает Далер Кузяев. У российского полузащитника "Зенита" – 10 (!!!) отборов! Это что-то невероятное. Из 11 попыток отбора, он выиграл 10 (91 %). Кузяев накрывал и забеги Зобнина с Мельгарехо, и выгрызал мяч у Глушакова, а еще успевал страховать Смольникова в борьбе с Ломовицким. Откуда столько сил у парня, который пропустил почти всю предсезонку?

Увлекаясь на разрушение, Кузяев прилично сдает в созидании. В прошлом сезоне он прикончил "Спартак" своим контрольным выстрелом под перекладину. В этом году Далер ни разу не пробил по воротам. Так ведь и с передачами у Кузяева обстоят дела не лучше. Только 70% точных передач – это довольно низкий процент для игрока, который участвует в начале атаки. Так еще и с дриблингом у него не получалось. Кузяева 4 раза лишали мяча.



Тепловая карта перемещений Далера Кузяева


Семаку надо быстрее вывести на пик Паредеса, но не для того, чтобы наслаждаться игрой аргентинца, а чтобы свободы вдохнул Кузяев. Представляете, что он будет, когда ему не придется думать о подстраховке аргентинца, не забивать голову огрехами Смольникова, а еще знать, что Нету в состоянии сыграть на перехвате.

Одним предложением

Массимо Каррера включил режим Георгия Ярцева – 3 воспитанника в основе "Спартака" против "Зенита".

Роберт Мак – самый бьющий игрок команды Сергея Семака – почему от него отказался Роберто Манчини?

Как надо играть Илье Кутепову, чтобы выбить из основы такого Джикию?

Арбитр Владимир Москалев совершил 2 грубые ошибки, или главное, что не повлиял на результат?

Мельгарехо окончательно посадил Комбарова на лавку.

Дриусси и Жиго выбыли надолго, жаль…

Как итог - команды уделили слишком много времени обороне. "Спартак" практически закрыл Дзюбу, "Зенит" остановил оголенную атаку без Квинси. Первый тайм остался за красно-белыми, второй - за сине-бело-голубыми. Впервые с 2014 года команды провели по-настоящему равный бой.

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 22:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: vertel латвия (Сегодня, 23:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Роберт Мак – самый бьющий игрок команды Сергея Семака – почему от него отказался Роберто Манчини?
И правильно сделал, потому что Мак ограниченный игрок- есть свободные зоны, то будет врываться в них, если дают пробить, то будет пробивать с переменным успехом, а если этого нет, то Мак нулевой, что и большинство его выходов на поле и доказало, а считать его голы минскому Динамо, знаете ли...
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 23:44) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
О чем вообще? Зенит нанес 15 -16 ударов в створ, Некоторые из них были опасные, другие менее, но могли быть, если бы не попадали во вратаря.

Да и вообще Зенит играл после только 2-х дней отдыха.
А Спартак отдыхал неделю, но последние мин. 15 только отбивался.
Спартак отскочил)

Ждем Кокорина, Шатова, Мамману.. и Жиркова) кстати.
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 23:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Скорее, как та старая лошадь...«Ну не шмогла я, не шмогла»...скорее о победе наших, нежели о победе мясных...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 23:12) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
на 5 дней больше отдыхали!!!


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: zenit Питер (Сегодня, 23:00) #
  • +1
  •  (1)

Классный заголовок, Андрей!) Вопрос риторический. Так, как ты его ставишь, то исход мог быть любым. Называется, и нашим, и вашим. Завязывай с этим. Так твое творчество мало кто полюбит, говорю как человек, 8 лет назад написавший достаточно статей для РуФу.
Регистрация: 7.03.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.