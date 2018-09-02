"Спартак" отскочил или мог обыграть "Зенит"?

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:24
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (1)
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (1)
22:57
Софьян Ханни: я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит (12)
Софьян Ханни: я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит (12)
22:38
Валерий Рейнгольд: уровень судейства остаётся прежним, в ворота "Зенита" был очевидный пенальти (23)
Валерий Рейнгольд: уровень судейства остаётся прежним, в ворота "Зенита" был очевидный пенальти (23)
22:06
Александр Ерохин: могла быть вторая жёлтая за фол на мне, но больших вопросов к судье нет (видео) (4)
Александр Ерохин: могла быть вторая жёлтая за фол на мне, но больших вопросов к судье нет (видео) (4)
21:32
"Барселона" забила 8 голов "Уэске" (3)
"Барселона" забила 8 голов "Уэске" (3)
17:29
Фанаты "Динамо" в матче с "Оренбургом" подрались на секторе из-за баннера в поддержку "Анжи" (6)
Фанаты "Динамо" в матче с "Оренбургом" подрались на секторе из-за баннера в поддержку "Анжи" (6)
16:43
Зелимхан Бакаев: я должен зарекомендовать себя, чтобы вернуться в "Спартак" состоявшимся игроком
Зелимхан Бакаев: я должен зарекомендовать себя, чтобы вернуться в "Спартак" состоявшимся игроком
16:12
На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото) (21)
На российском памятнике футболистам, обыгравшим немцев в 1943 году, изобразили Месси (фото) (21)
15:56
"Енисей" и "Арсенал" сыграли вничью (5)
"Енисей" и "Арсенал" сыграли вничью (5)
"Спартак" отскочил или мог обыграть "Зенит"?
Массимо Каррера впервые не проиграл в Питере. Без Промеса атака "Спартака" не впечатлила, а "Зенит" в концовке не сумел дожать красно-белых.
Кто будет забивать в "Спартаке"?
"Спартак" при Каррере стал самой бьющей командой чемпионата. Во многом, это была заслуга как раз Квинси Промеса, который порой даже перебарщивал с ударами после смещений с фланга. И после ухода голландца поддерживать статус команды, доводящей большую часть атак до удара, представлялось задачей сложной.
Атакующее трио красно-белых на матч "Зенита" удивляло не только болельщиков, но и защитников питерцев. Эффект неожиданности от Карреры сработал только в первом тайме. Оказалось, что питерцам стоило больше переживать за своих защитников, чем недоумевать по поводу отсутствия Адриано и Ханни в основе "Спартака". Потому что тот же Набиуллин довольно слабо играл в отборе против Ломовицкого, а Иванович со Смольниковым не успевали сначала за Рошей, а потом и за Мельгарехо.
К чему это все. Да к тому, что "Спартак" имел моменты (или даже полумоменты), чтобы забить. Были ключевые передачи, а ключевого удара – нет. Это теперь головная боль Массимо Карреры. Зе Луиш – настоящий столб, цепляющийся за мячи. Но против топов он, по большей части, играл в подыгрыше. И сегодня также. Только раньше он сбрасывал на Промеса, а теперь Ломовицкого. А это две большие разницы. Ждать когда наберет кондиции Адриано? Продолжать верить в молодежь? Какие есть еще варианты у Карреры? На одних стандартах далеко не уедешь.
У "Зенита" Дзюбозависимость
Сергей Семак понимает, какой кураж поймал Артем Дзюба, поэтому и строит большинство атак "Зенита" через него. Но похоже, что сине-бело-голубые превращаются в команду одного игрока. Раньше таким был Халк, теперь им становится Артем Дзюба. С одной стороны, это крутая история, когда на наших глазах форвард прогрессирует от игры к игре (и это не слова, а реальность). С другой стороны, "Зенит", при отсутствии Дзюбы, будет страдать.
В матче против "Спартака" Дзюбу (касаний больше, чем у Мака и Дриусси) нагружали достаточно много. Да и он не стеснялся работы, часто оттягиваясь в центр поля, чтобы принять передачу или закидушку от Ивановича или Нету. Все острые моменты, которые были у "Зенита" в игре, происходили при непосредственном участии Артема. Единственное расстроило, что когда в концовке его начали по очереди "съедать" Боккетти с Джикией, Дзюба немного поплыл, начал нервничать и его игра потеряла необходимую тонкость.
Когда поправится Александр Кокорин, у Семака будет еще один вариант в нападении. Но пока надо надеяться на здоровье Дзюбы. Заболотный – игрок, который не способен так эффективно сыграть в подыгрыше. Антона позиционируют как футболиста, нацеленного на завершение. А у него и с реализацией дела обстоят не лучшим образом. Для навала он – идеальный вариант. И то, если рядом дежурит Дзюба. В концовке матча защиту "Спартака" они напрягли, но забить так и не сумели.
А ведь кураж может и закончиться. После красно-белых Дзюба уже был не столь словоохотлив с журналистами, прошмыгнув мимо них и оставив без своих улыбчивых комментариев. Странно. Общаться только после побед что ли?
Лучший матч Фернандо в этом сезоне
А помните, как в прошлом году зенитовцы издевались над неуклюжим Фернандо. Когда бразилец после чемпионства устроил праздник живота и долго-долго втягивался в новый сезон. На этот раз Фернандо совсем не по-бразильски подошел к подготовке на тренировочных сборах. У опорного хава "Спартака" пока вообще не видно проблем с лишним весом, так он еще и прибавляет по ходу.
Против "Зенита" Фернандо был лучшим в составе "Спартака". Мало того, что он своими диагоналями разгонял атаки, так еще и выгрызал все в середине поля. Против него Семак выдвинул играть лично Паредеса, но аргентинец не часто успевал прессинговать оппонента, потому что сам с трудом выбирался из-под атак Глушакова на пару с Зобниным.
Цифры Фернандо впечатляют. Бразилец уже не бросал игроков в своей штрафной, как это было в Салониках. Он не нервничал, отсюда и 0 в графе "Совершенные фолы". Это был тот самый чемпионский Фернандо, о котором так грустил в "Зените" Мирча Луческу (не к ночи будет помянут). На сколько хватит бразильца? Или же он такой уровень собирается показывать только во встречах с топами? Тогда этого маловато.
Далер Кузяев – монстр обороны
А пока Паредес раскачивается, за ним все в опорной зоне подчищает Далер Кузяев. У российского полузащитника "Зенита" – 10 (!!!) отборов! Это что-то невероятное. Из 11 попыток отбора, он выиграл 10 (91 %). Кузяев накрывал и забеги Зобнина с Мельгарехо, и выгрызал мяч у Глушакова, а еще успевал страховать Смольникова в борьбе с Ломовицким. Откуда столько сил у парня, который пропустил почти всю предсезонку?
Увлекаясь на разрушение, Кузяев прилично сдает в созидании. В прошлом сезоне он прикончил "Спартак" своим контрольным выстрелом под перекладину. В этом году Далер ни разу не пробил по воротам. Так ведь и с передачами у Кузяева обстоят дела не лучше. Только 70% точных передач – это довольно низкий процент для игрока, который участвует в начале атаки. Так еще и с дриблингом у него не получалось. Кузяева 4 раза лишали мяча.
Семаку надо быстрее вывести на пик Паредеса, но не для того, чтобы наслаждаться игрой аргентинца, а чтобы свободы вдохнул Кузяев. Представляете, что он будет, когда ему не придется думать о подстраховке аргентинца, не забивать голову огрехами Смольникова, а еще знать, что Нету в состоянии сыграть на перехвате.
Одним предложением
Массимо Каррера включил режим Георгия Ярцева – 3 воспитанника в основе "Спартака" против "Зенита".
Роберт Мак – самый бьющий игрок команды Сергея Семака – почему от него отказался Роберто Манчини?
Как надо играть Илье Кутепову, чтобы выбить из основы такого Джикию?
Арбитр Владимир Москалев совершил 2 грубые ошибки, или главное, что не повлиял на результат?
Мельгарехо окончательно посадил Комбарова на лавку.
Дриусси и Жиго выбыли надолго, жаль…
Как итог - команды уделили слишком много времени обороне. "Спартак" практически закрыл Дзюбу, "Зенит" остановил оголенную атаку без Квинси. Первый тайм остался за красно-белыми, второй - за сине-бело-голубыми. Впервые с 2014 года команды провели по-настоящему равный бой.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Кто будет забивать в "Спартаке"?
"Спартак" при Каррере стал самой бьющей командой чемпионата. Во многом, это была заслуга как раз Квинси Промеса, который порой даже перебарщивал с ударами после смещений с фланга. И после ухода голландца поддерживать статус команды, доводящей большую часть атак до удара, представлялось задачей сложной.
Атакующее трио красно-белых на матч "Зенита" удивляло не только болельщиков, но и защитников питерцев. Эффект неожиданности от Карреры сработал только в первом тайме. Оказалось, что питерцам стоило больше переживать за своих защитников, чем недоумевать по поводу отсутствия Адриано и Ханни в основе "Спартака". Потому что тот же Набиуллин довольно слабо играл в отборе против Ломовицкого, а Иванович со Смольниковым не успевали сначала за Рошей, а потом и за Мельгарехо.
К чему это все. Да к тому, что "Спартак" имел моменты (или даже полумоменты), чтобы забить. Были ключевые передачи, а ключевого удара – нет. Это теперь головная боль Массимо Карреры. Зе Луиш – настоящий столб, цепляющийся за мячи. Но против топов он, по большей части, играл в подыгрыше. И сегодня также. Только раньше он сбрасывал на Промеса, а теперь Ломовицкого. А это две большие разницы. Ждать когда наберет кондиции Адриано? Продолжать верить в молодежь? Какие есть еще варианты у Карреры? На одних стандартах далеко не уедешь.
У "Зенита" Дзюбозависимость
Сергей Семак понимает, какой кураж поймал Артем Дзюба, поэтому и строит большинство атак "Зенита" через него. Но похоже, что сине-бело-голубые превращаются в команду одного игрока. Раньше таким был Халк, теперь им становится Артем Дзюба. С одной стороны, это крутая история, когда на наших глазах форвард прогрессирует от игры к игре (и это не слова, а реальность). С другой стороны, "Зенит", при отсутствии Дзюбы, будет страдать.
В матче против "Спартака" Дзюбу (касаний больше, чем у Мака и Дриусси) нагружали достаточно много. Да и он не стеснялся работы, часто оттягиваясь в центр поля, чтобы принять передачу или закидушку от Ивановича или Нету. Все острые моменты, которые были у "Зенита" в игре, происходили при непосредственном участии Артема. Единственное расстроило, что когда в концовке его начали по очереди "съедать" Боккетти с Джикией, Дзюба немного поплыл, начал нервничать и его игра потеряла необходимую тонкость.
Когда поправится Александр Кокорин, у Семака будет еще один вариант в нападении. Но пока надо надеяться на здоровье Дзюбы. Заболотный – игрок, который не способен так эффективно сыграть в подыгрыше. Антона позиционируют как футболиста, нацеленного на завершение. А у него и с реализацией дела обстоят не лучшим образом. Для навала он – идеальный вариант. И то, если рядом дежурит Дзюба. В концовке матча защиту "Спартака" они напрягли, но забить так и не сумели.
А ведь кураж может и закончиться. После красно-белых Дзюба уже был не столь словоохотлив с журналистами, прошмыгнув мимо них и оставив без своих улыбчивых комментариев. Странно. Общаться только после побед что ли?
Лучший матч Фернандо в этом сезоне
А помните, как в прошлом году зенитовцы издевались над неуклюжим Фернандо. Когда бразилец после чемпионства устроил праздник живота и долго-долго втягивался в новый сезон. На этот раз Фернандо совсем не по-бразильски подошел к подготовке на тренировочных сборах. У опорного хава "Спартака" пока вообще не видно проблем с лишним весом, так он еще и прибавляет по ходу.
Против "Зенита" Фернандо был лучшим в составе "Спартака". Мало того, что он своими диагоналями разгонял атаки, так еще и выгрызал все в середине поля. Против него Семак выдвинул играть лично Паредеса, но аргентинец не часто успевал прессинговать оппонента, потому что сам с трудом выбирался из-под атак Глушакова на пару с Зобниным.
Цифры Фернандо впечатляют. Бразилец уже не бросал игроков в своей штрафной, как это было в Салониках. Он не нервничал, отсюда и 0 в графе "Совершенные фолы". Это был тот самый чемпионский Фернандо, о котором так грустил в "Зените" Мирча Луческу (не к ночи будет помянут). На сколько хватит бразильца? Или же он такой уровень собирается показывать только во встречах с топами? Тогда этого маловато.
Далер Кузяев – монстр обороны
А пока Паредес раскачивается, за ним все в опорной зоне подчищает Далер Кузяев. У российского полузащитника "Зенита" – 10 (!!!) отборов! Это что-то невероятное. Из 11 попыток отбора, он выиграл 10 (91 %). Кузяев накрывал и забеги Зобнина с Мельгарехо, и выгрызал мяч у Глушакова, а еще успевал страховать Смольникова в борьбе с Ломовицким. Откуда столько сил у парня, который пропустил почти всю предсезонку?
Увлекаясь на разрушение, Кузяев прилично сдает в созидании. В прошлом сезоне он прикончил "Спартак" своим контрольным выстрелом под перекладину. В этом году Далер ни разу не пробил по воротам. Так ведь и с передачами у Кузяева обстоят дела не лучше. Только 70% точных передач – это довольно низкий процент для игрока, который участвует в начале атаки. Так еще и с дриблингом у него не получалось. Кузяева 4 раза лишали мяча.
Тепловая карта перемещений Далера Кузяева
Семаку надо быстрее вывести на пик Паредеса, но не для того, чтобы наслаждаться игрой аргентинца, а чтобы свободы вдохнул Кузяев. Представляете, что он будет, когда ему не придется думать о подстраховке аргентинца, не забивать голову огрехами Смольникова, а еще знать, что Нету в состоянии сыграть на перехвате.
Одним предложением
Массимо Каррера включил режим Георгия Ярцева – 3 воспитанника в основе "Спартака" против "Зенита".
Роберт Мак – самый бьющий игрок команды Сергея Семака – почему от него отказался Роберто Манчини?
Как надо играть Илье Кутепову, чтобы выбить из основы такого Джикию?
Арбитр Владимир Москалев совершил 2 грубые ошибки, или главное, что не повлиял на результат?
Мельгарехо окончательно посадил Комбарова на лавку.
Дриусси и Жиго выбыли надолго, жаль…
Как итог - команды уделили слишком много времени обороне. "Спартак" практически закрыл Дзюбу, "Зенит" остановил оголенную атаку без Квинси. Первый тайм остался за красно-белыми, второй - за сине-бело-голубыми. Впервые с 2014 года команды провели по-настоящему равный бой.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.