Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Источник: Джон Терри проходит медосмотр в "Спартаке"

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что бывший защитник "Челси" Джон Терри близок к переходу в "Спартак".

По информации источника 37-летний футболист, который сейчас находится в статусе свободного агента, проходит медосмотр в московском клубе.

Руководство красно-белых решило пригласить англичанина в связи с травмой защитника Самюэля Жиго, который пропустит полгода.

Терри прошлый сезон отыграл в составе "Астон Виллы", провел 35 матчей и забил один мяч.

Сайт Джанлуки Ди Марцио
Теги: Спартак Терри
Сегодня, 12:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
16
(11)
№16 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 14:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: soloz
Пенсионер В спартак !!

Легенда!!!


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№15 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:08) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пенсионер В спартак !! sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№14 Написал: Frankenstein (Сегодня, 13:48) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Неплохо
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№13 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:15) #
  • 0
  •  (2)
online

raddarv,
В случае Спартака и да и нет. Прежде всего нужен опытный защитник для Спартака .а вот маркизио не сравнится с Тери по пиару вообще.

Sergeevich,
Зенит известно ,что платит много .федун столько бошдять не будет,не беспокойся. У нас самый дорогостоящий был промес ,и он ушел.и это не 4,не 5 и не 6 лямов как у вас .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№12 Написал: РостовПапа (Сегодня, 12:48) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Надо к нему в пару еще Наваса из Рубина прикупить
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№11 Написал: raddarv (Сегодня, 12:47) #
  • +3
  •  (3)
online

Что Маркизио что Терри это просто больше реклама. Такая замануха для привлечения зрителей на стадион и не только. Пользы может будет и мало на поле но вот ажиотаж вокруг этих имён будет колоссальный. Футбол это зрелище и тут все средства хороши для рекламы. Тем более опыт удачный уже был, правда в хоккее когда Гашек 40-летний играл за Спартак. И на сколько помню это было здорого для болельщиков. Так что пускай приезжают и играют. Лучше на них смотреть чем на Граната допустим нашего.
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№10 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 12:37) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Спартаковцы (футболистов имею в виду), берегите ваших жен, к вам едет Джон ))


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№9 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 12:32) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Опять гомосеки слюной брызжут
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:27) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Эдак лучше бы Игнашевича пригласить, одногодки или кто-то постарше.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№7 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 12:27) #
  • +1
  •  (11)
online

Цитата: ДЯДЬКА
Сейчас придет брянский ущерб и объяснит, что это "совершенно другой случай".

да ну вы что, какие деньги? только за любовь к красно-белым цветам и ромбику он сюда приехал. это в Зените, ЦСКА, Локомотиве и др. за деньги, у них же ведь только так играют, за идею... smile
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№6 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 12:25) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
laughing laughing smiley
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 12:25) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergeevich
Интересно сколько Федун ему будет платить.
Что там говорили после того как Зенит подписал 32-летнего игрока...

Сейчас придет брянский ущерб и объяснит, что это "совершенно другой случай".
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 12:20) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно сколько Федун ему будет платить.
Что там говорили после того как Зенит подписал 32-летнего игрока...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 12:13) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский
фактически можно рассматривать его как играющего тренера защитников.

Ну, может быть...Посмотрим.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 12:12) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
"дедушка" будет "чистить" оборону свинарника...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№1 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 12:12) #
  • +2
  •  (10)
online

если это так, то хороший ход Спартака. На уровне нашей лиги, не сезон его точно хватит. Плюсего опыт игры на высшем уровне очень пригодиться партнерам. фактически можно рассматривать его как играющего тренера защитников.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.