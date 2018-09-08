Источник: Джон Терри проходит медосмотр в "Спартаке"

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что бывший защитник "Челси" Джон Терри близок к переходу в "Спартак".По информации источника 37-летний футболист, который сейчас находится в статусе свободного агента, проходит медосмотр в московском клубе.Руководство красно-белых решило пригласить англичанина в связи с травмой защитника Самюэля Жиго, который пропустит полгода.Терри прошлый сезон отыграл в составе "Астон Виллы", провел 35 матчей и забил один мяч.