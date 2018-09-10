Тренер по физподготовке покинул "Урал"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:35
Зять Федуна покинул "Спартак" (1)
Зять Федуна покинул "Спартак" (1)
13:25
Защитник сборной Чехии Гебре Селассие: в Европе после ЧМ мнение о России сильно изменилось (1)
Защитник сборной Чехии Гебре Селассие: в Европе после ЧМ мнение о России сильно изменилось (1)
13:02
Дзюба сегодня приступит к тренировкам по индивидуальной программе. Он хочет успеть восстановиться к матчу с "Оренбургом" (1)
Дзюба сегодня приступит к тренировкам по индивидуальной программе. Он хочет успеть восстановиться к матчу с "Оренбургом" (1)
Вчера, 23:55
Македония победила Армению, Кипр оказался сильнее Словении, Гибралтар уступил Лихтенштейну (1)
Македония победила Армению, Кипр оказался сильнее Словении, Гибралтар уступил Лихтенштейну (1)
Вчера, 23:38
Франция обыграла команду Нидерландов (1)
Франция обыграла команду Нидерландов (1)
Вчера, 23:25
Рашид Рахимов: проблем в игре у нас достаточно
Рашид Рахимов: проблем в игре у нас достаточно
Вчера, 22:51
Манчини: меня не беспокоит критика
Манчини: меня не беспокоит критика
Вчера, 22:41
Черышева подозревают в употреблении допинга. Что происходит вокруг одного из лучших игроков сборной? (7)
Черышева подозревают в употреблении допинга. Что происходит вокруг одного из лучших игроков сборной? (7)
Вчера, 22:23
Артем Дзюба: пора становиться чемпионом (3)
Артем Дзюба: пора становиться чемпионом (3)
Вчера, 22:13
Сергей Семак: Маркизио нужно время
Сергей Семак: Маркизио нужно время
Вчера, 21:53
Моуриньо упал перед матчем сборных Испании и Англии (видео) (2)
Моуриньо упал перед матчем сборных Испании и Англии (видео) (2)
Тренер по физподготовке покинул "Урал"
"Урал" объявил о том, что испанский тренер по физической подготовке Хесус Пуэнте Солана покинул команду.
"Мое время в качестве тренера команды подошло к концу. Я чрезвычайно горжусь тем, что был частью оранжевой семьи, и я навсегда останусь "шмелем"! Я благодарен за возможность поработать здесь и доволен своей работой, так как я отдал все 100 процентов, и работал со всей страстью, которую я испытываю к этому виду спорта. Миллионы благодарностей игрокам за то, что они выполняли мои упражнения с профессионализмом, а также всем членам клуба, которые всегда с добротой ко мне относились. Хочу выделить поклонников команды за их энергию и поддержку. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо! Невозможно назвать всех людей, которые останутся навсегда в моей памяти, но я хочу особо упомянуть фантастического Андрея Тиунова, за то что сделал мою жизнь в России немного легче. Давай, команда!", – сказал Солана.
ФК "Урал"
"Мое время в качестве тренера команды подошло к концу. Я чрезвычайно горжусь тем, что был частью оранжевой семьи, и я навсегда останусь "шмелем"! Я благодарен за возможность поработать здесь и доволен своей работой, так как я отдал все 100 процентов, и работал со всей страстью, которую я испытываю к этому виду спорта. Миллионы благодарностей игрокам за то, что они выполняли мои упражнения с профессионализмом, а также всем членам клуба, которые всегда с добротой ко мне относились. Хочу выделить поклонников команды за их энергию и поддержку. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо! Невозможно назвать всех людей, которые останутся навсегда в моей памяти, но я хочу особо упомянуть фантастического Андрея Тиунова, за то что сделал мою жизнь в России немного легче. Давай, команда!", – сказал Солана.
ФК "Урал"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.