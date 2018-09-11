Новости партнеров

Геннадий Орлов: то, что сейчас происходит - феноменально

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов подвел итоги товарищеского матча России и Чехии (5:1).

"От чехов я ожидал большего, что-то совсем они не смогли оказать сопротивления, хотя с украинцами на равных играли.

Я рад за наших ребят. То, что сейчас происходит, – феноменально. Это послевкусие после ЧМ. У нашей сборной такой запал, кто бы ни выходил: Ионов, Заболотный, Могилевец – все они выходят с такой уверенностью, что они могут победить. В спорте это самое главное, мы видим это теперь на практике. То, что сейчас делает сборная России, – это здорово. Соперничество между Чехословакией и Россией всегда было серьезным, но сегодня 5:1 – это многовато.

Черчесов – главный идеолог этой химии, которая существует между игроками. Он уверенность к себе подвел, Дзюба – лидер. Но в сборной главный мотиватор – Черчесов. Он все общество наше мотивирует.

Так, как у нас к футболу относятся, никогда не относились. За последние 40 лет точно этого не было", - сказал Орлов.

Sport24
Сегодня, 09:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 09:56) #
  • -1
  •  (3)
online

Адекватный (!!!) и опытный болельщик, когда смотрит такие "матчи-"контрольки" с "середняками", всегда помнит, что кроме команд-середняков в футбольной Европе и Мире есть еще и ДРУГОЕ - футбольные Гранды, Топ-команды... И что слово "Феноменально" употребляется только после побед над ними! ))) А команда-середняк - от слова - середина, а то, подчас, и серость...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.