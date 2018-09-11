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Евгений Ловчев: я просто кайфую от игры сборной - Стас, ты космос!

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев остался доволен крупной победой сборной России в товарищеском матче над Чехией (5:1).

"Праздник в России продолжается! Мне не просто нравится смотреть игру сборной России, я кайфую, просто кайфую! Как будто сам выигрываю в четыре мяча.

А еще совсем недавно другой тренер говорил, что мы нефутбольная страна. Хотелось бы повторить Станиславу Черчесову то, что уже не раз ему говорили: "Ты просто космос, Стас", – сказал Ловчев.

Советский спорт
Теги: Ловчев Черчесов Сборная России
Сегодня, 09:32
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:54) #
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Parshi

Вы что сэр? По традиции давних времен СССР мы чемпионы мира.... по товарищеским матчам(теперь контрольным).Хотите весь кайф обломать, синьор?


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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 09:47) #
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Евгений Серафимович, ну Вы то, супер-мастер, с возрастом под 70 лет, уж могли бы быть более адекватным в восприятии! ))
И Турция, и Чехия - это по европейским меркам - СРЕДНИЕ команды, с коэффициентом в Лиге Наций УЕФА стоящие на десять позиций НИЖЕ Сборной России... Так что Игру Россия ведет такую, какой ей позволяют эти СЕРЕДНЯКИ... Всегда проверка любой Сборной - это только игра с Грандами, хотя бы, если в Лиге Наций УЕФА, то с одной из дюжины команд Лиги "А" !!!
Еще посмотрим, сможет ли Сборная России в конце ноября занять 1-е место в группе, а затем и получить по Лиге "В" дополнительную путевку на ЧЕ (если понадобиться)! Я уже не говорю о будущих играх в Отборочной группе ЧЕ, в Финале ЧЕ ( если выйдем), в Лиге "А" Лиги Наций УЕФА ( если туда еще пробьемся)... Вот, где будет настоящий показатель возможностей Сборной России, а сейчас пока все эти игры "второго уровня" по сути своей еще просто - "разминка", "контролька", "товарняк"...
Будем АДЕКВАТНЫ в оценке Сборной России - мы же не болельщики-новички!
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