Евгений Ловчев: я просто кайфую от игры сборной - Стас, ты космос!

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев остался доволен крупной победой сборной России в товарищеском матче над Чехией (5:1)."Праздник в России продолжается! Мне не просто нравится смотреть игру сборной России, я кайфую, просто кайфую! Как будто сам выигрываю в четыре мяча.А еще совсем недавно другой тренер говорил, что мы нефутбольная страна. Хотелось бы повторить Станиславу Черчесову то, что уже не раз ему говорили: "Ты просто космос, Стас", – сказал Ловчев.