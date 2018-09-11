Новости партнеров

Билеты на матч ЦСКА - "Спартак" поступили в свободную продажу

ЦСКА объявил о том, что билеты на матч 8-го тура чемпионата России против "Спартака" поступили в свободную продажу.

Минимальная цена билетов 1500 рублей, максимальная - 30 тысяч рублей.

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 23 сентября на "ВЭБ-Арене". Начало игры - в 19:00 по мск.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 17:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 18:47) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Бабушки-пенсионерки негодуэ.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 18:12) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
тут биток обеспечен... вот молодежь потянет-ли дерби?
- За Красивый Футбол!
Удачи Нам!!!


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.