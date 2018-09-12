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Юрий Ковтун: будь на месте Терри менее известный игрок, отказ "Спартаку" воспринимался бы спокойнее

Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун прокомментировал новость о том, что защитник Джон Терри отказался от перехода в московский клуб.

"Насколько имиджево ударит отказ Терри перейти в "Спартак" по московскому клубу? Сложно сказать. Будь на месте Терри менее известный игрок, воспринималось бы это более спокойно. Но, я думаю, нужно будет пару дней, чтобы все улеглось. Мы не знаем, с чем связано это решение, в чем загвоздка. "Спартак" желал, чтобы Джон был в команде. Он бы приносил команде пользу. Не получилось. Кто окажется крайним? Мое мнение — стоит подождать и узнать подробности.

Что касается того, что "Спартак" теперь остался с двумя здоровыми центральными защитниками, то это сложный момент, который, наверное, будоражит и главного тренера. Крайний вариант — ставить на эту позицию игрока другого амплуа. Возрастает ответственность Джикии и Боккетти, им предстоит быть более аккуратными и внимательными, хотя от травм никто не застрахован", - цитирует Ковтуна Sport24.
Теги: Ковтун Терри Спартак
Сегодня, 20:47
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№2 Написал: starichek1948 г.Санкт-Петербург (Сегодня, 20:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не дали отдельное корыто.
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 20:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зато как заливался Рейнгольд: "Наш Терри лучше Маркизио! Пятое-десятое.." Смех прям.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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