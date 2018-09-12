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Роман Павлюченко: я сразу говорил, что Терри в "Спартаке" не будет. Это была шутка и пиар-ход

Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко не удивлен тому, что английский защитник Джон Терри не перешел в "Спартак".

"Когда все начиналось, я сразу сказал, что мне это кажется пиаром, только для чего это все? Сразу говорил, что Терри не будет в России, в "Спартаке", поэтому я не знаю, для чего это все было. Все начали говорить, что да, он усилит, хорошее приобретение. Я сказал, что это какая-то шутка. Хотя, может быть, переговоры и были.

Конечно, Терри помог бы "Спартаку", все-таки опытный игрок, поиграл в Англии. Но я, если честно, с самого начала не верил. Это была шутка и пиар-ход", - цитирует Павлюченко Sport24.
Теги: Павлюченко Терри Спартак
Вчера, 22:42
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№3 Написал: rocker31 К-G (Вчера, 23:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
...а знаете анекдот про маленькую серую птичку? Это,как раз про Терри !
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: 13iv74 земля (Вчера, 22:58) #
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online

Это не шутка,Рома..Просто Терри объяснили,что осенью в РОССИИ начнутся политические потрясения...
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: Beer-man Калининградская область (Вчера, 22:49) #
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Конечно, Терри помог бы "Спартаку", все-таки опытный игрок, поиграл в Англии. ©
Капитан ОЧЕВИДНОСТЬ, так вот как ты выглядишь.
Ведь Терри реально опытный игрок, и, новость ШОК, он реально играл в Англии (а не поиграл, как Пав).


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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