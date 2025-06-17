"Что могу сказать об усилении состава и количестве планируемых новичков? Новички у нас планируются. Не хотелось бы разглашать их фамилии, пока не поставлены подписи на контрактах. Восемь новичков мы планируем приобрести", - сказал Сторожук в интервью клубной пресс-службе.
Сегодня, 17 июня, Александр Сторожук был назначен главным тренером "Ахмата". Трудовое соглашение со специалистом подписано на три года.
Ранее Сторожук возглавлял тульский "Арсенал", с которым работал с января 2023 года, а также "Краснодар".
В минувшем сезоне грозненская команда финишировала на 14-й строчке, попав в стыковые матчи. По итогам двухматчевого противостояния "Ахмат" одолел екатеринбургский "Урал" и сохранил прописку в российской Премьер-лиге на сезон 2025/2026.
Сторожук: "Ахмат" планирует приобрести восемь новичков
Главный тренер "Ахмата" Александр Сторожук рассказал о трансферных планах клуба.
Фото: ФК "Ахмат"