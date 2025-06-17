По информации источника, новый контракт нападающего Ярослава Гладышева с московским "Динамо" не предусматривает отступные для российских клубов. Для клубов из Европы отступные составляют 15-25 миллионов евро.
Напомним, Гладышев продлил трудовой договор с бело-голубыми сегодня, 17 июня. Новое соглашение рассчитано до 2030 года.
22-летний форвард является воспитанником столичной команды. В минувшем сезоне Гладышев записал в свой актив 13 забитых голов и 8 результативных ассистов в 39 матчах РПЛ и Кубка России.
Источник: "СЭ"
"СЭ": в новом соглашении Гладышева с "Динамо" не предусмотрены отступные для российских клубов
Стали известны подробности нового контракта Ярослава Гладышева.
Фото: ФК "Динамо"