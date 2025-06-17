Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Бока Хуниорс
2 - 2 2 2
БенфикаЗавершен
Фламенго
2 - 0 2 0
ЭсперансЗавершен
Флуминенсе
0 - 0 0 0
Боруссия ДЗавершен
Ривер Плейт
22:00
Урава Ред ДаймондсНе начат

"СЭ": в новом соглашении Гладышева с "Динамо" не предусмотрены отступные для российских клубов

Стали известны подробности нового контракта Ярослава Гладышева.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, новый контракт нападающего Ярослава Гладышева с московским "Динамо" не предусматривает отступные для российских клубов. Для клубов из Европы отступные составляют 15-25 миллионов евро.

Напомним, Гладышев продлил трудовой договор с бело-голубыми сегодня, 17 июня. Новое соглашение рассчитано до 2030 года.

22-летний форвард является воспитанником столичной команды. В минувшем сезоне Гладышев записал в свой актив 13 забитых голов и 8 результативных ассистов в 39 матчах РПЛ и Кубка России.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится