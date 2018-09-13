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Дмитрий Полоз: сборная постепенно выходит на новый уровень и важно постоянно держать его

Форвард сборной России Дмитрий Полоз поделился мнением о боеспособности национальной команды.

"В сборной очень положительная и приятная атмосфера. Просто посмотрите, как команду поддерживали на игре с Чехией в Ростове — это было очень здорово. И это несет позитив в раздевалку. При такой атмосфере на трибунах мы просто не можем плохо играть.

Команда прибавляет от матча к матчу. При этом все понимают, что нам еще есть, куда расти. Сборная России постепенно выходит на новый уровень и важно постоянно держать его, не опускать планку", - сказал Полоз.

Известия
Теги: Сборная России Полоз
Сегодня, 12:10
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 12:28) #
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Уровень - это понятие относительное и колеблющееся, особенно, когда впереди явный десяток ТОПоповых-Сборных - Страшных и Ужасных, как Драконы!
Главное, не "уровень", главное - Сила Духа:
Рвение - до озверения,
Один за всех - все за одного,
Огонь не гаснущий в глазах,
Бог Пеле на иконке под майкой,
Темп и Скорость,
Жажда гола, как жажда Женщины,
Чувство Битвы и Упоение в футбольном Бою,
Отступать некуда - за нами Россия!
Страна у телевизора - в глазах!
.............
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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