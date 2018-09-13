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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Константин Савичев: "Анжи" в матче с "Краснодаром" будет биться до конца
Полузащитник "Анжи" Константин Савичев поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 7-го тура РПЛ с "Краснодаром", который состоится 16 сентября.
"Наш главный тренер делает всё постепенно. Сначала, конечно же, акцент был направлен на оборону. С каждый игрой команда прибавляет. Я думаю ситуация выправится, надо чуть-чуть потерпеть.
От матча с "Краснодаром" жду хорошей игры. Нам пора набирать очки и, конечно, мы обязаны порадовать наших болельщиков. Будем биться до конца", — цитирует Савичева пресс-служба "Анжи".
"Наш главный тренер делает всё постепенно. Сначала, конечно же, акцент был направлен на оборону. С каждый игрой команда прибавляет. Я думаю ситуация выправится, надо чуть-чуть потерпеть.
От матча с "Краснодаром" жду хорошей игры. Нам пора набирать очки и, конечно, мы обязаны порадовать наших болельщиков. Будем биться до конца", — цитирует Савичева пресс-служба "Анжи".
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