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Константин Савичев: "Анжи" в матче с "Краснодаром" будет биться до конца

Полузащитник "Анжи" Константин Савичев поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 7-го тура РПЛ с "Краснодаром", который состоится 16 сентября.

"Наш главный тренер делает всё постепенно. Сначала, конечно же, акцент был направлен на оборону. С каждый игрой команда прибавляет. Я думаю ситуация выправится, надо чуть-чуть потерпеть.

От матча с "Краснодаром" жду хорошей игры. Нам пора набирать очки и, конечно, мы обязаны порадовать наших болельщиков. Будем биться до конца", — цитирует Савичева пресс-служба "Анжи".
Теги: Анжи Краснодар
Сегодня, 15:48
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№2 Написал: yuriygmashev (Сегодня, 16:28) #
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ei2
Регистрация: 13.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:01) #
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Увы, "Анжи" ("Жемчужина") - уже на дне, погружается в ил - не вытащить ее на поверхность уже ни одному даже классному ныряльщику-тренеру... (((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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