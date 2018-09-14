Черчесов: никогда не конфликтовал с Дзюбой - он пропустил Кубок конфедераций не по этой причине

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о конфликте с нападающим Артёмом Дзюбой, по причине которого футболист пропустил Кубок конфедераций-2017."Я с Дзюбой никогда не конфликтовал. Никто ни с кем не конфликтовал. Он не играл на Кубке конфедераций совсем не из-за этого. Повторюсь, вы футболистов не знаете, как мы.Дзюба в "молодёжке" играл у Ромащенко, у меня тоже. Мы знаем, какой у него психотип. Кроме того он взрослеет, на какие-то вещи смотрит иначе. Артёму не 55 лет, я не могу его глазами смотреть на вещи. Мы же должны грамотно себя вести, чтобы футболиста не потерять.А то, что он нашёл правильные шаги в своём развитии, – нас это только порадовало. И мы воспользовались шансом, который он нам дал", – сказал Черчесов.