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Черчесов: никогда не конфликтовал с Дзюбой - он пропустил Кубок конфедераций не по этой причине

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о конфликте с нападающим Артёмом Дзюбой, по причине которого футболист пропустил Кубок конфедераций-2017.

"Я с Дзюбой никогда не конфликтовал. Никто ни с кем не конфликтовал. Он не играл на Кубке конфедераций совсем не из-за этого. Повторюсь, вы футболистов не знаете, как мы.

Дзюба в "молодёжке" играл у Ромащенко, у меня тоже. Мы знаем, какой у него психотип. Кроме того он взрослеет, на какие-то вещи смотрит иначе. Артёму не 55 лет, я не могу его глазами смотреть на вещи. Мы же должны грамотно себя вести, чтобы футболиста не потерять.

А то, что он нашёл правильные шаги в своём развитии, – нас это только порадовало. И мы воспользовались шансом, который он нам дал", – сказал Черчесов.

Россия 24
Теги: Черчесов Дзюба Сборная России
Сегодня, 15:43
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№3 Написал: maratkartuzov (Сегодня, 18:11) #
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ei2
Регистрация: 14.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: игра г. Москва (Сегодня, 18:04) #
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online

Цитата: foxship
Фантастика!!! Браво Стас! Ты космос!

Шашлык Лысый баран смотрел на кота вылупивши сиреневые глазюки Кот докурил папиросу- гавно летело с моста Кот плюнул в это недоразумение.Ты космос среди овец.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
№1 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 15:51) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
"И мы воспользовались шансом, который он нам дал", – сказал Черчесов.


Фантастика!!! Браво Стас! Ты космос!


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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