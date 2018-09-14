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У Хетага Хосонова умер брат

У полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова умер брат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Руководство, сотрудники, тренеры и игроки ЦСКА скорбят в связи со смертью брата полузащитника Хетага Хосонова. Мы вместе с Хетагом переживаем эту утрату и приносим искренние соболезнования его родным и близким. Держись, Хас, - говорится в сообщении.
Сегодня, 17:10
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