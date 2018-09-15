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"Уфа" - ЦСКА: гости за 4 минуты потеряли двоих футболистов из-за травм

В матче 7-го тура РПЛ между "Уфой" и ЦСКА гости сделали две вынужденные замены уже к 23 минуте.

Вначале на 15-й минуте на газон, схватившись за бедро, рухнул Абель Эрнандес. Уругвайца унесли с поля на носилках.

Затем на 20 минуте недомогание почувствовал Хердур Магнуссон и его заменил Тимур Жамалетдинов.
Теги: УФА ЦСКА Магнуссон Эрнандес
Сегодня, 17:02
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№14 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 18:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Непредавший
karfagen,
ну и чем объяснить тогда столько травм на ней?

Дзаге ,например, все равно на чём, как не печально.

Марк Гонсалес основоположник регулярной травмированности футболистов ЦСКА.
Надо провериться на вирус.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№13 Написал: Hitman (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Синтетика не прощает договорняков,здоровья игрокам
Регистрация: 20.04.2017 [жалоба]
№12 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FC VOLGA
ЦСКА в этом сезоне вряд ли будет бороться за еврокубки

С чего бы? За 5 место они вполне будут бороться, а при нормальной игре этого состава (как сейчас), и за 3-4 е...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№11 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 17:46) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Волга НН»
ЦСКА в этом сезоне вряд ли будет бороться за еврокубки.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№10 Написал: nevada007 (Сегодня, 17:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Непредавший
karfagen,
ну и чем объяснить тогда столько травм на ней?

да при чем здесь синтетика вообще??? Раз УЕФА дало добро играть в Уфе матчи ЛЕ, значит всё нормально! а травмы из-за плохой разминки перед матчем, нагрузки и, тупо, стечение обстоятельств! Здоровья парням, и удачи каждому российскому клубу в Европе!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№9 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 17:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Непредавший
столько травм на ней

да все просто
до футбола стало столько доползать стеклянных футболистов благодаря современной медицине, что они логично разваливаются едва начнутся серьезные нагрузки. она же их вновь возвращает в строй.
прогресс идет вперед
Эрнандес и вовсе сердечник, лет 20 назад его бы посадили на кардиостимулятор и таблетки три раза в день.
теперь же всякие хрустальные мастера играют почти нормальные карьеры по десять лет, как Ройс или Старридж.
и делать из пластикового покрытия ужасного врага просто глупость. Скандинавы всю детскую карьеру на них спасаются от снега и буквально совершают экспансию в рпл.
мини-футболисты тогда вовсе самоубийцы по паркету стачивая колени, может им премию Дарвина выписать или все-таки дело не так и страшно?


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: Непредавший Сибирь и Урал, юга не люблю (Сегодня, 17:26) #
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Болеет за:
«Урал»
karfagen,
ну и чем объяснить тогда столько травм на ней?
Регистрация: 7.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:24) #
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online

Ох уж и чем занимаются тренеры Спартака , и как же они их нагружают , ох уж этот Вартапетов , столько травм в Спартаке , ох кококококоококококококо...

Парням скорейшего выздоровления ! Коням сил !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№6 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 17:21) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
не то что у нас в России.

не знаю какая у вас в России другая синтетика.
разве только с другой планеты, но с картинки из монитора она ДРУГОЙ не выглядит.


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 17:19) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: karfagen
Эрнандес и в Англии так падал, а Магнуссон из Исландии, где всю жизнь играют в мяч на синтетике и паркете.

Там другая синтетика, не то что у нас в России.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: Terror Against Terror (Сегодня, 17:17) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Команды, не имеющие стадионов с натуральным покрытием, надо лишать профессионального статуса.
Гончаренко тоже молодец, выпустил травматичного нападающего играть на паласе перед лигой чемпионов.
Регистрация: 18.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 17:16) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Синтетика дает свои плоды.

Эрнандес и в Англии так падал, а Магнуссон из Исландии, где всю жизнь играют в мяч на синтетике и паркете.


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:11) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
писец....


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 17:05) #
  • +7
  •  (17)
online
Болеет за:
ЦСКА
Синтетика дает свои плоды.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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