Каррера о Ханни: если кто-то хочет играть всегда - ему нужно в индивидуальный вид спорта

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Софьяна Ханни."Наш график - 7 матчей за 22 дня. Шанс будет у всех. У кого-то больше, у кого-то меньше. Обещать, что Ханни сыграет, я не могу. У нас много футболистов, игравших мало или не игравших вовсе.Если кто-то хочет играть всегда, он найдет индивидуальный вид спорта, где будет играть всегда один.В футболе на поле выходят 11 человек. И все меняется от игры к игре. В том числе, в зависимости от соперника. Безусловно, Ханни и другие, кто играл немного, получат практику. Но все зависит от футболистов. На поле выходят те, кто, как я считаю, помогут команде", – сказал Каррера.В текущем сезоне алжирский хавбек сыграл всего в одном матче чемпионата России.