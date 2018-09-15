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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Каррера о Ханни: если кто-то хочет играть всегда - ему нужно в индивидуальный вид спорта
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Софьяна Ханни.
"Наш график - 7 матчей за 22 дня. Шанс будет у всех. У кого-то больше, у кого-то меньше. Обещать, что Ханни сыграет, я не могу. У нас много футболистов, игравших мало или не игравших вовсе.
Если кто-то хочет играть всегда, он найдет индивидуальный вид спорта, где будет играть всегда один.
В футболе на поле выходят 11 человек. И все меняется от игры к игре. В том числе, в зависимости от соперника. Безусловно, Ханни и другие, кто играл немного, получат практику. Но все зависит от футболистов. На поле выходят те, кто, как я считаю, помогут команде", – сказал Каррера.
В текущем сезоне алжирский хавбек сыграл всего в одном матче чемпионата России.
Sport24
"Наш график - 7 матчей за 22 дня. Шанс будет у всех. У кого-то больше, у кого-то меньше. Обещать, что Ханни сыграет, я не могу. У нас много футболистов, игравших мало или не игравших вовсе.
Если кто-то хочет играть всегда, он найдет индивидуальный вид спорта, где будет играть всегда один.
В футболе на поле выходят 11 человек. И все меняется от игры к игре. В том числе, в зависимости от соперника. Безусловно, Ханни и другие, кто играл немного, получат практику. Но все зависит от футболистов. На поле выходят те, кто, как я считаю, помогут команде", – сказал Каррера.
В текущем сезоне алжирский хавбек сыграл всего в одном матче чемпионата России.
Sport24
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