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Каррера о Ханни: если кто-то хочет играть всегда - ему нужно в индивидуальный вид спорта

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Софьяна Ханни.

"Наш график - 7 матчей за 22 дня. Шанс будет у всех. У кого-то больше, у кого-то меньше. Обещать, что Ханни сыграет, я не могу. У нас много футболистов, игравших мало или не игравших вовсе.

Если кто-то хочет играть всегда, он найдет индивидуальный вид спорта, где будет играть всегда один.

В футболе на поле выходят 11 человек. И все меняется от игры к игре. В том числе, в зависимости от соперника. Безусловно, Ханни и другие, кто играл немного, получат практику. Но все зависит от футболистов. На поле выходят те, кто, как я считаю, помогут команде", – сказал Каррера.

В текущем сезоне алжирский хавбек сыграл всего в одном матче чемпионата России.

Sport24
Теги: Спартак Каррера Ханни
Сегодня, 19:20
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7
(3)
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 20:37) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: V.o.r.o.n
странно конечно, купили за 8 лямов капитана и лидера Андерлехта-чемпиона Бельгии на тот момент и посадили на банку smirk С Рошей более менее все ясно - купили за 12 лямов того, кто стоил 2, но Ханни - игрок действительно хороший

Роша ещё покажет себя, забьёт пару голов за сезон
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 20:02) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
странно конечно, купили за 8 лямов капитана и лидера Андерлехта-чемпиона Бельгии на тот момент и посадили на банку smirk С Рошей более менее все ясно - купили за 12 лямов того, кто стоил 2, но Ханни - игрок действительно хороший
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:55) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Spartacus1971,
Ханни отрабатывает в защите?
К Попову тоже раньше были претензии, что не отрабатывает. Сейчас отрабатывает.


А Глушаков отрабатывает качественно,или в атаке пользу приносит?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 19:39) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Глушаков сильнее Ханни

Вы не думаете, что это вообще игроки с разным функционалом....Очень разным....
А то это мне напомнило одну старую беседу с одним знакомым, который меня убеждал, что Бэкхэм лучше, чем Ширингем :)))
пы.сы. я уже много лет о футболе с ним не говорю...ибо это бессмысленно...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:38) #
  • +1
  •  (3)

Spartacus1971,
Ханни отрабатывает в защите?
К Попову тоже раньше были претензии, что не отрабатывает. Сейчас отрабатывает.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Оказывается и перебор с игроками плохо для тренера, хотя положение с защитниками на данный момент больше склоняет к тому что лучше больше,для спокойствия.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:30) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну конечно,Глушаков сильнее Ханни в разы,на тренеровке я это вижу.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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