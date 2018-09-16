Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал победу в матче 7-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (2:0).– Очень тяжелый получился матч. Думаю, в первом тайме мы контролировали игру, забили два гола. Наверное, во втором тайме мы немного выключились и упустили контроль. У "Оренбурга" было несколько шансов, были моменты. Сегодня мы взяли три очка, но если будем играть так и дальше, будет тяжело. Думаю, нам нужно добавить как команде – тогда такие игры будет проще выигрывать.– Я думаю, что психологически когда выходишь на второй тайм и на третьей минуте пропускаешь, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется. Хорошо, что сегодня мы получили три очка, мы заслужили это, но такие игры повторять не хотелось бы.– Хорошо, когда такой опытный игрок приезжает к тебе в команду. Я думаю, что он еще потренируется с нами и будет еще больше нам помогать.– В этом году это уже четвертая игра, и я думаю, что мы неплохо справляемся. В прошлом году в чемпионате мы выиграли все три игры на искусственном покрытии. Да, это всегда тяжело – играть на выезде на таких полях, но мы набираем свои очки.– Конечно, тяжелее. В сборной – совсем другие эмоции. Всегда игры после таких перерывов получаются тяжелыми. Но мы выиграли, продолжаем дальше.