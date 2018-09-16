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Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал победу в матче 7-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (2:0).

– Очень тяжелый получился матч. Думаю, в первом тайме мы контролировали игру, забили два гола. Наверное, во втором тайме мы немного выключились и упустили контроль. У "Оренбурга" было несколько шансов, были моменты. Сегодня мы взяли три очка, но если будем играть так и дальше, будет тяжело. Думаю, нам нужно добавить как команде – тогда такие игры будет проще выигрывать.

– Сегодня "Зенит" нетипично для себя играл на контратаках. Это была тактика или "Оренбург" заставил так играть?

– Я думаю, что психологически когда выходишь на второй тайм и на третьей минуте пропускаешь, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется. Хорошо, что сегодня мы получили три очка, мы заслужили это, но такие игры повторять не хотелось бы.

– Как вам игралось с новичком Маркизио?

– Хорошо, когда такой опытный игрок приезжает к тебе в команду. Я думаю, что он еще потренируется с нами и будет еще больше нам помогать.

– Очень часто "Зениту" приходится выступать на искусственном поле. Есть ли в этом проблема?

– В этом году это уже четвертая игра, и я думаю, что мы неплохо справляемся. В прошлом году в чемпионате мы выиграли все три игры на искусственном покрытии. Да, это всегда тяжело – играть на выезде на таких полях, но мы набираем свои очки.

– После перерыва в чемпионате легче игралось или тяжелее?

– Конечно, тяжелее. В сборной – совсем другие эмоции. Всегда игры после таких перерывов получаются тяжелыми. Но мы выиграли, продолжаем дальше.

ФК "Зенит"
Теги: Иванович Зенит Оренбург
Сегодня, 17:18
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№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 18:03) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Нет никакого "Мы должны стараться на сто процентов, а как команда и на сто двадцать!"

Как с тренером поговорили. Да он такой и есть уже.

Дядька-тренер. Помощник Семака.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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