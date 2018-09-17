Калиниченко: так играть нельзя!

Экс-полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко прокомментировал поражение красно-белых от "Ахмата" (1:2)."Ахмат" можно похвалить, команда играла грамотно, от соперника. А вот "Спартак" – непонятно как. Желания победить я у него не увидел. Все очень грустно.В этом матче все спартаковцы отыграли гораздо ниже своих возможностей. Оборона выглядела плохо. Полузащита – еще хуже. Как и нападение. Фернандо не справился с ролью дирижера. Правый фланг не работал, Рассказов и Ломовицкий в атаке никакой пользы не принесли. У Зе Луиша даже вверху маленький процент выигранных единоборств. Про игру внизу и говорить нечего.Ханни абсолютно ничем не запомнился. Игру не обострял. Если получал мяч, старался как можно быстрее от него избавляться. Вместо Ханни вышел Адриано – и тоже ничего не показал. Надо было бежать, лезть вперед, а он почему-то спокойненько отошел в глубину. Даже у Зобнина, который всегда сражается до конца, я не увидел огня в глазах.Так играть нельзя!", - сказал Калиниченко.