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Калиниченко: так играть нельзя!

Экс-полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко прокомментировал поражение красно-белых от "Ахмата" (1:2).

"Ахмат" можно похвалить, команда играла грамотно, от соперника. А вот "Спартак" – непонятно как. Желания победить я у него не увидел. Все очень грустно.

В этом матче все спартаковцы отыграли гораздо ниже своих возможностей. Оборона выглядела плохо. Полузащита – еще хуже. Как и нападение. Фернандо не справился с ролью дирижера. Правый фланг не работал, Рассказов и Ломовицкий в атаке никакой пользы не принесли. У Зе Луиша даже вверху маленький процент выигранных единоборств. Про игру внизу и говорить нечего.

Ханни абсолютно ничем не запомнился. Игру не обострял. Если получал мяч, старался как можно быстрее от него избавляться. Вместо Ханни вышел Адриано – и тоже ничего не показал. Надо было бежать, лезть вперед, а он почему-то спокойненько отошел в глубину. Даже у Зобнина, который всегда сражается до конца, я не увидел огня в глазах.

Так играть нельзя!", - сказал Калиниченко.

СЭ
Теги: Калиниченко Зобнин Спартак Ахмат
Сегодня, 08:51
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№3 Написал: Белый Ногинск (Сегодня, 11:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Только в ключевом моменте недобежал и получили гол, и только из-за этого за игру 2 балла.

В целом с этого матча можно писать учебники "как отправить команду в ФНЛ". Непонятный состав, замены направленные на ослабление игры, полная недееспособность коллектива вскрывать массированную оборону, хотя 70% матчей против них играют именно так, бесконечные навесы неизвестно куда, в общем полный тренерский просчет и провал. Страшно за команду в предверии такого плотного графика, хотя тревожный звонок прозвенел еще в Краснодаре, где Спартак реально отскочил....
Регистрация: 5.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:08) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ломовицкий норм сыграл, просто раньше Промес мог навесить или забить, теперь пока некому. Рассказов пока средне, в атаке ноль, в обороне провалы случаются, как с моментом с Гащенко и Митришевым.
В чемпионате надрали, в ЛЕ будут злее.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: seich85 (Сегодня, 11:05) #
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По Зобнину, не соглашусь. Был лучший в составе на тот момент у спартаковцев.
Регистрация: 20.03.2018 [жалоба]
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