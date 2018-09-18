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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Капитанский лайк. Почему нервничает "Спартак"?
«Локомотив» всячески пытался привлечь внимание к своему долгожданному возвращению в Лигу чемпионов, но «Спартаку» хватило двух лайков, чтобы за пару часов до матча в Турции все говорили об ОПГ «Ромашка» и Массимо Каррере.
Накануне известный актёр и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров выложил на своей странице видео, в котором в стихотворной форме раскритиковал главного тренера «Спартака» за отсутствие результата не только в последнем матче против «Ахмата», но и, пожалуй, за блеклую игру на старте сезона РПЛ. Ничего крамольного в поступке известного болельщика нет - публичный человек имеет право выразить мысли и эмоции в отношении любимой команды.
Днём в СМИ появилась информация о том, что под постом с видео замечены лайки игроков Спартака Глушакова и Ещенко, которые, якобы, оценили столь эмоциональный наезд на тренера. Стало быть – согласны. Реакция от Дениса последовала незамедлительно. Капитан команды подчеркнул, что он не идиот, чтобы публично выражать неприязнь к тренеру. Отметил Глушаков и то, что проблем с тренером не имеет, а если бы таковые были, то он обсудил бы их лично. Ещенко вовсе воздержался от каких-либо комментариев, но реакция от клуба по сообщениям ряда источников последовала незамедлительно – игроки отстранены от тренировок с командой перед выездным матчем с «Рапидом» в Лиге Европы.
В прессе ситуация была моментально развита. Известные болельщики «Спартака» выражали мнение по поводу отстранения игроков один за другим. Кто-то принял сторону Карреры, кто-то защищал игроков. В интернете моментально появилась петиция от болельщиков клуба, которые поддержали главного тренера и призвали наказать футболистов по всей строгости. Провокатору Назарову тоже досталось от народа – артиста обвинили в непостоянности. Дескать, как победа – поёт гимны, а как поражения – едко критикует.
Ситуация говорит сама за себя – в стане красно-белых и без того было не всё спокойно. Ранее Софьян Ханни многозначительно и филигранно намекал через пост в социальной сети, что неплохо было бы ему уже появиться на поле в стартовом составе. Очевидно, что отъезд Промеса только добавил «Спартаку» нервозности, которую команда демонстрирует не только на футбольном поле посредством невнятной игры, но и реакцией своих представителей на внешние раздражители.
Подобный поворот событий не кажется странным с учётом того, что около года назад Глушаков уже позволил себе публичные высказывания в отношении Карреры, назвав того не самым лучшим в мире тренером. Тогда Массимо парировал высказывание капитана команды мыслью о том, что если бы он не считал Глушакова хорошим игроком, то сказал бы ему об этом в личной беседе. Тем не менее, в конце сезона Денис отправился на скамейку запасных, но тренер заявил, что никакого конфликта по-прежнему нет. Впрочем, как выяснилось, полного взаимопонимания тоже. Новый скандал только подчеркнул проблему – с личным общением в команде туго.
Есть проблемы и с взаимопониманием. Каррера не раз говорил на пресс-конференциях, что за былые заслуги в состав никто попадать не будет, как не будут незаслуженно проходить в старт и те, кто был приобретен за немалые деньги. В этом свете действия что Ханни, что Глушакова с Ещенко выглядят, как детская обида исподтишка. Дескать, мы господа заслуженные, а ты выпускаешь вместо нас на поле юнцов.
Но нельзя отрицать того, что по объективным игровым показателям и Глушаков и Ещенко ещё с конца прошлого сезона выглядят самыми слабыми игроками в команде. Выступление Ханни в последнем матче «Спартака» говорит о том, что и новичок команды, любящий общение в социальных сетях, тоже относится к когорте игроков, ещё не набравших оптимальных кондиций.
Если информация о том, что игроки сосланы в дубль – правда, то интересно и другое – кто принимал решение? С трудом верится, что Массимо Каррера проявил инфантильность, как его подопечные, и отдал отмашку лично. Ещё пару лет назад итальянец вместе с ключевыми игроками чемпионского сезона вместе праздновал долгожданный трофей, а теперь так легко спустил на них всех собак из-за одного лайка. Верится в это с трудом, учитывая прагматизм итальянского мышления, да и, вообще, разум взрослого мужчины.
На ум приходит схожая история о Дзюбе и «усах» Черчесова. Но развитие отношений между Артёмом и Станиславом Саламовичем на ЧМ заслуживают уважения, как с человеческой, так и с профессиональной точки зрения. Сложно поверить, что в «Спартаке» ответственные лица настолько наивны, чтобы так по-дурацки разрешить, по сути, плёвую ситуацию.
Ситуацию, которой, возможно, нет на самом деле. Всё, что было сказано о конфликте игроков и тренера – домыслы прессы, породившие поток нескончаемых публичных заявлений по теме. Никакой официальной информации от клуба по-прежнему не поступало. Лишь директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг коротко заявил, что команда не намерена комментировать слухи. Возможно, это правда, но не исключено, что в руководстве команды просто не хотят дополнительно раскачивать красно-белую лодку перед и без того сложным выездом в Вену.
Сам Глушаков уже косвенно подтвердил своё отчисление из команды, назвав происходящее цирком. Для Массимо Карреры эта ситуация не менее нравоучительна, ведь главный тренер так и не смог раскрыть потенциал команды, запутавшись в спонтанных поисках замены ушедшей звезде, и не сумел стабилизировать атмосферу в коллективе. Обойма итальянца позволяет выстроить игру вокруг качественных игроков в атаке, используя Зе Луиша и Луиса Адриано одновременно. Не удивительно, если после ближайших матчей угроза нависнет уже не над игроками, которые в основу при Каррере уже могут не вернуться, а над самим итальянцем, значительно исчерпавшим чемпионский кредит доверия.
Данила Харченко
Фото: РИА Новости, СЭ
Накануне известный актёр и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров выложил на своей странице видео, в котором в стихотворной форме раскритиковал главного тренера «Спартака» за отсутствие результата не только в последнем матче против «Ахмата», но и, пожалуй, за блеклую игру на старте сезона РПЛ. Ничего крамольного в поступке известного болельщика нет - публичный человек имеет право выразить мысли и эмоции в отношении любимой команды.
Днём в СМИ появилась информация о том, что под постом с видео замечены лайки игроков Спартака Глушакова и Ещенко, которые, якобы, оценили столь эмоциональный наезд на тренера. Стало быть – согласны. Реакция от Дениса последовала незамедлительно. Капитан команды подчеркнул, что он не идиот, чтобы публично выражать неприязнь к тренеру. Отметил Глушаков и то, что проблем с тренером не имеет, а если бы таковые были, то он обсудил бы их лично. Ещенко вовсе воздержался от каких-либо комментариев, но реакция от клуба по сообщениям ряда источников последовала незамедлительно – игроки отстранены от тренировок с командой перед выездным матчем с «Рапидом» в Лиге Европы.
В прессе ситуация была моментально развита. Известные болельщики «Спартака» выражали мнение по поводу отстранения игроков один за другим. Кто-то принял сторону Карреры, кто-то защищал игроков. В интернете моментально появилась петиция от болельщиков клуба, которые поддержали главного тренера и призвали наказать футболистов по всей строгости. Провокатору Назарову тоже досталось от народа – артиста обвинили в непостоянности. Дескать, как победа – поёт гимны, а как поражения – едко критикует.
Ситуация говорит сама за себя – в стане красно-белых и без того было не всё спокойно. Ранее Софьян Ханни многозначительно и филигранно намекал через пост в социальной сети, что неплохо было бы ему уже появиться на поле в стартовом составе. Очевидно, что отъезд Промеса только добавил «Спартаку» нервозности, которую команда демонстрирует не только на футбольном поле посредством невнятной игры, но и реакцией своих представителей на внешние раздражители.
Подобный поворот событий не кажется странным с учётом того, что около года назад Глушаков уже позволил себе публичные высказывания в отношении Карреры, назвав того не самым лучшим в мире тренером. Тогда Массимо парировал высказывание капитана команды мыслью о том, что если бы он не считал Глушакова хорошим игроком, то сказал бы ему об этом в личной беседе. Тем не менее, в конце сезона Денис отправился на скамейку запасных, но тренер заявил, что никакого конфликта по-прежнему нет. Впрочем, как выяснилось, полного взаимопонимания тоже. Новый скандал только подчеркнул проблему – с личным общением в команде туго.
Есть проблемы и с взаимопониманием. Каррера не раз говорил на пресс-конференциях, что за былые заслуги в состав никто попадать не будет, как не будут незаслуженно проходить в старт и те, кто был приобретен за немалые деньги. В этом свете действия что Ханни, что Глушакова с Ещенко выглядят, как детская обида исподтишка. Дескать, мы господа заслуженные, а ты выпускаешь вместо нас на поле юнцов.
Но нельзя отрицать того, что по объективным игровым показателям и Глушаков и Ещенко ещё с конца прошлого сезона выглядят самыми слабыми игроками в команде. Выступление Ханни в последнем матче «Спартака» говорит о том, что и новичок команды, любящий общение в социальных сетях, тоже относится к когорте игроков, ещё не набравших оптимальных кондиций.
Если информация о том, что игроки сосланы в дубль – правда, то интересно и другое – кто принимал решение? С трудом верится, что Массимо Каррера проявил инфантильность, как его подопечные, и отдал отмашку лично. Ещё пару лет назад итальянец вместе с ключевыми игроками чемпионского сезона вместе праздновал долгожданный трофей, а теперь так легко спустил на них всех собак из-за одного лайка. Верится в это с трудом, учитывая прагматизм итальянского мышления, да и, вообще, разум взрослого мужчины.
На ум приходит схожая история о Дзюбе и «усах» Черчесова. Но развитие отношений между Артёмом и Станиславом Саламовичем на ЧМ заслуживают уважения, как с человеческой, так и с профессиональной точки зрения. Сложно поверить, что в «Спартаке» ответственные лица настолько наивны, чтобы так по-дурацки разрешить, по сути, плёвую ситуацию.
Ситуацию, которой, возможно, нет на самом деле. Всё, что было сказано о конфликте игроков и тренера – домыслы прессы, породившие поток нескончаемых публичных заявлений по теме. Никакой официальной информации от клуба по-прежнему не поступало. Лишь директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг коротко заявил, что команда не намерена комментировать слухи. Возможно, это правда, но не исключено, что в руководстве команды просто не хотят дополнительно раскачивать красно-белую лодку перед и без того сложным выездом в Вену.
Сам Глушаков уже косвенно подтвердил своё отчисление из команды, назвав происходящее цирком. Для Массимо Карреры эта ситуация не менее нравоучительна, ведь главный тренер так и не смог раскрыть потенциал команды, запутавшись в спонтанных поисках замены ушедшей звезде, и не сумел стабилизировать атмосферу в коллективе. Обойма итальянца позволяет выстроить игру вокруг качественных игроков в атаке, используя Зе Луиша и Луиса Адриано одновременно. Не удивительно, если после ближайших матчей угроза нависнет уже не над игроками, которые в основу при Каррере уже могут не вернуться, а над самим итальянцем, значительно исчерпавшим чемпионский кредит доверия.
Данила Харченко
Фото: РИА Новости, СЭ
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