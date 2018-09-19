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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Евгений Кафельников: мои источники о бунте Глушакова и Комбарова? Скажем так, они из раздевалки "Спартака"
Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников утверждает, что капитан и полузащитник Денис Глушаков, защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Александр Самедов хотят добиться отставки главного тренера команды Массимо Карреры. По его словам, данные игроки намерены "слить" итальянского специалиста.
– Что это за бунт, о котором вы написали в Твиттере? Как он должен был проявиться?
– Не знаю. Вся информация, которая у меня была, я написал в Твиттере.
– Ваши источники из раздевалки или руководства?
– Называть свои источники я не буду. Зачем мне это?
– Но, тем не менее, ваши источники контактируют со всей этой историей?
– Допустим, что так.
"Спорт-Экспресс"
– Что это за бунт, о котором вы написали в Твиттере? Как он должен был проявиться?
– Не знаю. Вся информация, которая у меня была, я написал в Твиттере.
– Ваши источники из раздевалки или руководства?
– Называть свои источники я не буду. Зачем мне это?
– Но, тем не менее, ваши источники контактируют со всей этой историей?
– Допустим, что так.
"Спорт-Экспресс"
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