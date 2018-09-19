Евгений Кафельников: мои источники о бунте Глушакова и Комбарова? Скажем так, они из раздевалки "Спартака"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников утверждает, что капитан и полузащитник Денис Глушаков, защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Александр Самедов хотят добиться отставки главного тренера команды Массимо Карреры. По его словам, данные игроки намерены "слить" итальянского специалиста.– Не знаю. Вся информация, которая у меня была, я написал в Твиттере.– Называть свои источники я не буду. Зачем мне это?– Допустим, что так.