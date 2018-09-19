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Евгений Кафельников: мои источники о бунте Глушакова и Комбарова? Скажем так, они из раздевалки "Спартака"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников утверждает, что капитан и полузащитник Денис Глушаков, защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Александр Самедов хотят добиться отставки главного тренера команды Массимо Карреры. По его словам, данные игроки намерены "слить" итальянского специалиста.

– Что это за бунт, о котором вы написали в Твиттере? Как он должен был проявиться?

– Не знаю. Вся информация, которая у меня была, я написал в Твиттере.

– Ваши источники из раздевалки или руководства?

– Называть свои источники я не буду. Зачем мне это?

– Но, тем не менее, ваши источники контактируют со всей этой историей?

– Допустим, что так.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кафельников Глушаков Спартак
Сегодня, 14:44
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7
(3)
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Скажу так,в матче с Ахматом,Глушаков и Ещенко выйдя на замену это всем показали.

...сливали Карреру??? Так что тогда клоны типа назарова и КО на Карреру гонят, аж в стихах, если всё знают????


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 15:33) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
мозги надо жене
прочистить .Алкотест ау.
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:13) #
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  •  (6)
online

Spartacus1971,
Мне вот не понятно,зачем сливать тренера? Это твоя работа,ты получаешь сумасшедшие деньги,так нахер тебе ещё выкаблучиваться
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 15:12) #
  • 0
  •  (6)

Жена Глушакова !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:57) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Скажу так,в матче с Ахматом,Глушаков и Ещенко выйдя на замену это всем показали.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 14:53) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Динамо К»
кафельников совсем грядки попутал. А еще орет,что за "Спартак" болеет. Ну это же надо быть такими идиотами. Что кафельников,что назаров разрушают "Спартак" снаружи,так еще внаглую сливают своих осведомителей.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 14:50) #
  • -3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Когда не о чем писать, напиши про Спартак и посещаемость обеспечена. Интриги, факты, расследования, около футбол, это все что можно сказать о нашем чемпионате, увы
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
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