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Уфа Анжи
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По итогам заседания КДК "Локомотив" оштрафован на 50 тыс. рублей, "Динамо" - на 120 тыс.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании для "Локомотива" и "Динамо" после серии нарушений в их очной встрече.
"За скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать «Локомотив» на 30 тыс. рублей. За выход за пределы технической зоны главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин оштрафован на 10 тыс. рублей, Лоськов также оштрафован на 10 тыс. рублей. За появление на поле посторонних лиц "Локомотив" оштрафован на 20 тыс. рублей.
За скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать "Динамо" на 60 тыс. рублей. За использование пиротехники оштрафовать "Динамо" на 40 тыс. рублей. За выход за пределы технической зоны Дмитрий Хохлов оштрафован на 20 тыс. рублей. За появление посторонних лиц на поле "Динамо" оштрафовано на 20 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца Чемпионат.
"За скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать «Локомотив» на 30 тыс. рублей. За выход за пределы технической зоны главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин оштрафован на 10 тыс. рублей, Лоськов также оштрафован на 10 тыс. рублей. За появление на поле посторонних лиц "Локомотив" оштрафован на 20 тыс. рублей.
За скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать "Динамо" на 60 тыс. рублей. За использование пиротехники оштрафовать "Динамо" на 40 тыс. рублей. За выход за пределы технической зоны Дмитрий Хохлов оштрафован на 20 тыс. рублей. За появление посторонних лиц на поле "Динамо" оштрафовано на 20 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца Чемпионат.
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