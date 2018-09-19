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ЦСКА поздравил Марио Фернандеса с Днем рождения

Сегодня, 19 сентября, после завтрака главный тренер и игроки московского ЦСКА поздравили одноклубника защитника Марио Фернандеса с 28-летием.

Главный тренер "армейской" команды Виктор Гончаренко произнёс небольшую поздравительную речь у входа в отель команды в Пльзене.

Теги: ЦСКА Марио Фернандес
Сегодня, 16:44
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№4 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 17:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
Марио с днюхой тебя главное здоровья а денег у тебя и так хватает желаю ярких матчей и завершить карьеру в ЦСКА
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 16:57) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ключевой вопрос - когда?

п.с. дебилы можете минусовать - желательно посмотреть сколько их в количестве smile

п.с.с. Мои поздравления очень сильному футболисту с ДР!
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 16:50) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
Мои поздравления!)
Отличный футболист и надеюсь человек не хуже!
Успехов!


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:46) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
С Днем Рождения, Марио!
Спасибо за годы игры в футболке ЦСКА и за победы! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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