Каррера: Ещенко и Глушаков часть нашей команды. Они просто не в оптимальных кондициях

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал отстранение от команды Дениса Глушакова и Андрея Ещенко перед матчем Лиги Европы с "Рапидом"."Глушаков и Ещенко часть нашей команды. Они не приехали в Австрию, потому что в ЛЕ лавка короче.Сейчас они не в оптимальных кондициях, так что я сделал выбор в пользу других игроков, которые физически выглядят лучше", - сказал Каррера.