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Каррера: Ещенко и Глушаков часть нашей команды. Они просто не в оптимальных кондициях

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал отстранение от команды Дениса Глушакова и Андрея Ещенко перед матчем Лиги Европы с "Рапидом".

"Глушаков и Ещенко часть нашей команды. Они не приехали в Австрию, потому что в ЛЕ лавка короче.

Сейчас они не в оптимальных кондициях, так что я сделал выбор в пользу других игроков, которые физически выглядят лучше", - сказал Каррера.

СЭ
Теги: Каррера Спартак Глушаков Ещенко
Сегодня, 18:36
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№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
С одной стороны....по европейски деликатно и это правильно. Но, есть одно но. Это Россия! И с нашими уродами надо по русски - по ибалу! И не раз! Другого не понимают....

красава.
Черчесова в открытую называли самодуром и тираном, а он единственный, кто смог заставить бегать по полю наших кудесников кожаной сферы.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С одной стороны....по европейски деликатно и это правильно. Но, есть одно но. Это Россия! И с нашими уродами надо по русски - по ибалу! И не раз! Другого не понимают....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: marlok
Ты свечку держа


реально смешной чел..
Каррере так и не хватило смелости выскоблить команду от шлака, откровенно провалившего прошлый сезон..
а ты за какие-то свечки втираешь..
можно быть сколько угодно Хорошим Парнягой, но в первую очередь,- он Тренер, ответственный за результаты клуба, и если при нём в стартовом составе всё время находятся люди, пинающие куи на поле, значит, гдето эти граждане прикуели с попустительства тренера, а он не способен с ними справиться.

я тебе просто напомню, что Эмери тоже постоянно брал всю вину на себя и грудью защищал своих игроков.
ну, они его и отблагодарили.
кстати некоторые из них до сих пор в составе, кладут и нынче болт на команду.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец тренер . Ну никак журналистам не" вытащить " его на скандалы . Не сдаёт он никого и не жалуется никогда , хотя есть на что . Респект , Массимо .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Beer-man
Каррера красавчик. Можно много спорить о нем, как о тренере, но он порядочный человек, без вариантов.
А вот жесткости нужно больше. Иначе некоторые игроки совсем себя по-свински вести стали.


Можно много говорить о нём как хорошем тренере,я бы так сказал,а какой он человек лично я не знаю.Тренером он уже себя показал,1 и 3 места взял.Надеюсь и человек он хороший.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: marlok Иваново (Сегодня, 18:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пивовед,
Ты свечку держал, завтра журналюги чего-нибудь еще придумают, а ты верь им больше. Наши СМИ самые продажные в мире, так что ты им и дальше верь.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
№4 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 18:51) #
  • +1
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Каррера красавчик. Можно много спорить о нем, как о тренере, но он порядочный человек, без вариантов.
А вот жесткости нужно больше. Иначе некоторые игроки совсем себя по-свински вести стали.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Так налей им ещё
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:41) #
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online

Канеш, канеш, Максимка, не отвлекайся на такие мелочи)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:40) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
как же ты задрал со своей толерантностью и дипломатией ..
а они тебе на шею сели... тренер..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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